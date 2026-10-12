2027 Asgari Ücret Zammı İçin Rakam Verildi

2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. '2027 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu merak edilirken SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni tahmin geldi. Erdursun'a göre asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılacak.

2027 asgari ücret zammı

Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrete yüzde 25 zam bekliyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

Eğer tahminler tutar ve asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa rakam 35 bin 94 TL'ye yükselecek.

Erdursun'a göre zammın etkisi yalnızca asgari ücretlilerle sınırlı kalmayacak. Maaşı asgari ücrete endeksli olan, yani zammı asgari ücret artışına göre belirlenen çalışanların bordrosu da aynı oranda yükselecek. Özel sektörde pek çok işyeri ücret politikasını asgari ücret artışını baz alarak belirliyor. Asgari ücrete 2027 yılı için yüzde 25'lik bir zam yapılırsa, geniş bir çalışan kitlesinin yeni yıl maaşına doğrudan yansıyacak.