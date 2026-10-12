2027 Asgari Ücret Zammı İçin Rakam Verildi
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Milyonlarca vatandaş yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 'Asgari ücret ne kadar olacak?' 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' soruları araşıtırılıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için rakam verdi. İşte asgari ücret senaryosu!
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2027 asgari ücrette net rakam verildi.
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2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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