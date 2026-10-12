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2027 Asgari Ücret Zammı İçin Rakam Verildi

2027 Asgari Ücret Zammı İçin Rakam Verildi

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 13:47
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Milyonlarca vatandaş yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 'Asgari ücret ne kadar olacak?' 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' soruları araşıtırılıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için rakam verdi. İşte asgari ücret senaryosu!

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2027 asgari ücrette net rakam verildi.

2027 asgari ücrette net rakam verildi.

2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. '2027 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu merak edilirken SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni tahmin geldi. Erdursun'a göre asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılacak.

2027 asgari ücret zammı

Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrete yüzde 25 zam bekliyor. 

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

Eğer tahminler tutar ve asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa rakam 35 bin 94 TL'ye yükselecek.

Erdursun'a göre zammın etkisi yalnızca asgari ücretlilerle sınırlı kalmayacak. Maaşı asgari ücrete endeksli olan, yani zammı asgari ücret artışına göre belirlenen çalışanların bordrosu da aynı oranda yükselecek. Özel sektörde pek çok işyeri ücret politikasını asgari ücret artışını baz alarak belirliyor. Asgari ücrete 2027 yılı için yüzde 25'lik bir zam yapılırsa, geniş bir çalışan kitlesinin yeni yıl maaşına doğrudan yansıyacak.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Türkiye’de çalışan binlerce işçiyi ve işverenleri doğrudan etkileyen yeni asgari ücret belirleme maratonu için gözler yılın son dönemine çevrildi.  İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini aynı masada buluşturan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni dönemin rakamlarını netleştirmek üzere bir araya gelecek. Tarafların ilk resmi temasını Aralık ayı içerisinde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Takvime göre, yeni yılın maaş dengesini oluşturacak resmi tutarların, aralık ayının son günlerinde açıklanması ve yeni yıla girmeden önce tam anlamıyla netlik kazanması bekleniyor.

Asgari ücret 2026 ne kadar?

Asgari ücret 2026 yılı 28 bin 75 TL olarak uygulanıyor. 2026 asgari ücreti Ocak ayında belirlendi. Ara zam yapılmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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