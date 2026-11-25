Teknik direktörleriyle çok iyi bir ilişkileri olduğunu anlatan Arda Güler, hocalarının kendilerine büyük güven duyduğunu, oyuncuların da sahada onun istediklerini vermeye çalıştığını söyledi ve son bir iki aydır formda olsalar da sezonun uzun olduğunu hatırlattı. Geçen sezonki Kazakistan seyahati sorulduğunda hem kendi taraftarlarının hem de oradaki futbolseverlerin kendilerini inanılmaz karşıladığını belirterek herkese yeniden teşekkür etti. Sohbetin sonunda muhabirin 'Abi, bizim size küçük bir hediyemiz var' diyerek uzattığı Kazakistan çikolatasını alan milli yıldız, Kazak taraftarlara olan sevgisini de iletti.