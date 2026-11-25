Arda Güler Türkçesi İçin Özür Dileyen Kazak Muhabire Verdiği Yanıtla Gönülleri Kazandı
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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 5-1 yendiği gecenin ardından Arda Güler, Kazak bir televizyon kanalının mikrofonuna konuştu. Muhabirin Türkçe sorduğu sorular ve söze girerken yaptığı küçük uyarı, milli futbolcuyla arasında samimi bir sohbetin kapısını açtı. Yaklaşık iki dakikalık röportajda sahadaki geri dönüşten teknik heyetle ilişkilere ve Kazakistan'dan getirilen hediyeye kadar pek çok konu konuşuldu.
Röportajın samimi havası sosyal medyanın da ilgisini çekti.
"Yok, estağfurullah."
Röportaj çikolata hediyesiyle renklendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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