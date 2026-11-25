Fisher, Psychology Today'deki yazısında ekibinin ABD'de 83 heteroseksüel yetişkinle yaptığı ön çalışmayı anlatıyor. Katılımcılara geçmiş bir romantik ilişkiden hangi eşyaları sakladıkları ve neden sakladıkları soruldu.

Sonuç araştırmacıları bile şaşırtmış: Kadınların yüzde 71'i, erkeklerin yüzde 72'si eski ilişkisinden kalan bir şeyler sakladığını söyledi. En sık saklananlar giysiler ve takılardı.

Nedenler ise farklılaştı. Kadınlar daha çok duygusal sebepler belirtip eşyayı anıları yüzünden sakladığını söylerken, erkekler daha pratik davranıp eşyanın işe yaradığını öne çıkardı.