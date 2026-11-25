Eski Sevgilinin Hediyesini Saklamak Ne Anlama Geliyor?
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Eski sevgiliden kalan bir kazak ya da kolye, yeni ilişkide sanıldığından fazlasını anlatabiliyor. Evrimsel psikolog Maryanne L. Fisher'ın ekibinin ön bulgularına göre her 10 kişiden yaklaşık 7'si geçmiş bir ilişkisinden kalan eşyaları saklıyor. Yeni partnerler içinse asıl mesele eşyanın kendisi değil, neden saklandığı.
Saklayanlar sanıldığından çok
Hediye, bir zamanlar değer görmüş olmanın hatırası olabilir
Kazak sorun değil, fotoğraflar biraz sorun
Asıl belirleyici olan: Neden sakladığınız
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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