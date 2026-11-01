Psikologlar Eski Sevgiliyi Unutma Yöntemini Açıkladı
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Ayrılığın ardından gece yarısı telefonu açıp eski sevgilinin son paylaşımına bakmak ya da dolapta unutulan bir kazağı görünce bir anda o günlere dönmek... Son dönemde 'örümcek ağı temizliği' adıyla anılan yöntem tam olarak bu izleri hedef alıyor. Psikologlar, eski sevgiliyi hatırlatan dijital ve fiziksel kalıntıları ayıklamanın ayrılığı atlatmayı belirgin şekilde kolaylaştırabileceğini söylüyor.
Kaynak: VICE
Örümcek ağı temizliği, eski sevgiliden kalan izleri tek tek toplamak anlamına geliyor
Eski sevgilinin profiline bakmak ertesi güne kadar süren bir hüzün bırakıyor
Eşyaları tek seferde toplamak ve yanında bir arkadaş bulundurmak işi kolaylaştırıyor
Anlamlı hatıraları saklamak serbest, önemli olan onlara dönüp durmamak
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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