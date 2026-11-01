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Psikologlar Eski Sevgiliyi Unutma Yöntemini Açıkladı

Psikologlar Eski Sevgiliyi Unutma Yöntemini Açıkladı

psikoloji ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 09:16
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Ayrılığın ardından gece yarısı telefonu açıp eski sevgilinin son paylaşımına bakmak ya da dolapta unutulan bir kazağı görünce bir anda o günlere dönmek... Son dönemde 'örümcek ağı temizliği' adıyla anılan yöntem tam olarak bu izleri hedef alıyor. Psikologlar, eski sevgiliyi hatırlatan dijital ve fiziksel kalıntıları ayıklamanın ayrılığı atlatmayı belirgin şekilde kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Kaynak: VICE

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Örümcek ağı temizliği, eski sevgiliden kalan izleri tek tek toplamak anlamına geliyor

Örümcek ağı temizliği, eski sevgiliden kalan izleri tek tek toplamak anlamına geliyor

İngilizcede 'cobwebbing' diye anılan kavram, adını evin köşelerinde fark edilmeden biriken örümcek ağlarından alıyor. Ayrılığın ardından telefonda, sosyal medyada ve evde kalan izler de tıpkı bu ağlar gibi sessizce birikiyor: Galeride duran ortak fotoğraflar, tekrar tekrar okunan mesajlar, dolabın dibinde unutulan bir tişört ya da hediye edilen bir kupa. Terimin yayılmasında flört uygulaması Bumble'ın da payı var.

Aslında ortada yepyeni bir alışkanlık yok; ayrılıktan sonra fotoğrafları kaldırmak, eşyaları bir kutuya koymak kuşaklardır yapılan bir şey. Değişen, izlerin artık büyük ölçüde cebimizde taşıdığımız telefonda durması. Psychology Today'de konuyu ele alan hekim Bruce Y. Lee de bu temizliğin yeni bir sayfa açmayı kolaylaştırabileceğini yazıyor.

Eski sevgilinin profiline bakmak ertesi güne kadar süren bir hüzün bırakıyor

Eski sevgilinin profiline bakmak ertesi güne kadar süren bir hüzün bırakıyor

Yöntemin arkasında bilimsel bir dayanak da var. Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden sosyal psikolog Tara Marshall, yaklaşık 800 kişiyle yürüttüğü dört ayrı çalışmada sosyal medyanın ayrılık sürecini nasıl etkilediğini inceledi. Katılımcıların bir kısmı birkaç hafta önce ayrılmıştı, bir kısmının ayrılığının üzerinden ise iki yıla yakın zaman geçmişti. Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan araştırmaya göre eski sevgiliyi sosyal medyada görmek, ister akışa tesadüfen düşsün ister bilerek aransın; hüzün, kıskançlık ve ayrılık acısını artırıyor.

En zararlı davranış ise profili bilerek açıp fotoğraflara tek tek bakmak. Bunun etkisi ertesi güne kadar sürüyor; Marshall bu durumu bir tür 'duygusal akşamdan kalmalık' olarak tanımlıyor. Katılımcıları en çok sarsan kareler, ortada yeni bir partner olmasa bile eski sevgilinin keyifli, bakımlı ve hayatına devam ediyor göründüğü fotoğraflar oldu. Terk edilme korkusu yüksek, kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerde bu etki daha da belirgindi.

Eşyaları tek seferde toplamak ve yanında bir arkadaş bulundurmak işi kolaylaştırıyor

Eşyaları tek seferde toplamak ve yanında bir arkadaş bulundurmak işi kolaylaştırıyor

Peki bu temizlik nasıl yapılıyor? İlk adım genellikle telefonda atılıyor. Eski sevgiliyi sosyal medyada sessize almak ya da takipten çıkmak, o 'bir bakayım' isteğinin önünü kesiyor. Marshall da özellikle duyguların en yoğun olduğu ilk aylarda sosyal medyaya kısa bir ara vermenin işe yaradığını söylüyor. Tekrar tekrar açılan eski mesajlar ve fotoğraflar silinebilir ya da en azından gözün önüne çıkmayacağı bir klasöre taşınabilir.

Fiziksel eşyalar için öneri ise hepsini tek oturuşta elden geçirmek. Bu işi yanınızda bir arkadaşla yapmak, saklamak istemediğiniz şeylerden vazgeçmeyi kolaylaştırıyor. Kutulamak, ihtiyacı olana vermek ya da sahibine geri göndermek; karar size kalmış.

Anlamlı hatıraları saklamak serbest, önemli olan onlara dönüp durmamak

Anlamlı hatıraları saklamak serbest, önemli olan onlara dönüp durmamak

Örümcek ağı temizliği, geçmişi tümden silmek anlamına gelmiyor. Uzmanlar anlamlı birkaç hatırayı saklamakta bir sakınca görmüyor; asıl sorun, bu hatıralara durmadan geri dönmek. Her gün açılan bir fotoğraf albümü, kabuk bağlamaya çalışan yarayı her seferinde yeniden kaşımak gibi işliyor.

Marshall'a göre ayrılıklar, insanın gelecekteki ilişkilerden ne beklediğini netleştirmesi için bir fırsat da sunuyor. Eski sevgiliyle çevrim içi teması sınırlamak, yani hem onun hayatından gördüklerinizi hem de onun sizin hayatınızdan gördüklerini azaltmak, bu noktaya daha hızlı varmayı sağlayabiliyor. Dikkati dağıtacak yeni uğraşlar bulmak da süreci hafifleten bir başka yol.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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