Psikologlar Eski Sevgiliyi Unutma Yöntemini Açıkladı

İngilizcede 'cobwebbing' diye anılan kavram, adını evin köşelerinde fark edilmeden biriken örümcek ağlarından alıyor. Ayrılığın ardından telefonda, sosyal medyada ve evde kalan izler de tıpkı bu ağlar gibi sessizce birikiyor: Galeride duran ortak fotoğraflar, tekrar tekrar okunan mesajlar, dolabın dibinde unutulan bir tişört ya da hediye edilen bir kupa. Terimin yayılmasında flört uygulaması Bumble'ın da payı var.

Aslında ortada yepyeni bir alışkanlık yok; ayrılıktan sonra fotoğrafları kaldırmak, eşyaları bir kutuya koymak kuşaklardır yapılan bir şey. Değişen, izlerin artık büyük ölçüde cebimizde taşıdığımız telefonda durması. Psychology Today'de konuyu ele alan hekim Bruce Y. Lee de bu temizliğin yeni bir sayfa açmayı kolaylaştırabileceğini yazıyor.