Ayrılık Sonrası En Çok Acı Çeken 4 Burç Belli Oldu
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Ayrılığın yarattığı duygusal çalkantıya benzer pek az şey var. Bazen birbirinden uzaklaşmış iki insan için huzurlu bir veda olabiliyor, bazen ise ilişkinin bitişi iki taraf için de dağınık sonuçlar doğuruyor. Bazı burçlar ise bir ayrılığı eski partnerlerine göre çok daha zor kabulleniyor.
İşte o burçlar...
Boğa burcu ayrılığın hayatında yarattığı değişikliğe alışmakta zorlanıyor.
Yengeç burcu biriyle geçirdiği zaman uzadıkça ona daha derin bağlanıyor ve vedalaşamıyor.
Aslan burcu için dostça biten bir ayrılık diye bir şey yok.
Oğlak burcu ayrılığı ilişkiye verdiği emeğin boşa gitmesi olarak görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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