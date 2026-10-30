Ayrılık Sonrası En Çok Acı Çeken 4 Burç Belli Oldu

İstikrarı seven Boğa, ani değişiklik fikrinden bile tedirgin oluyor. Uzun ilişkilerde nazik ve destekleyici bir partner olsa da bir ilişki bittiğinde kendini boşlukta hissediyor.

Rutinine bu kadar düşkün olduğu için alışık olduğu düzeni bozan her şeye sert tepki verebiliyor. Ani bir kavga ya da beklenmedik bir ayrılık da bunların başında geliyor.