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Ayrılık Sonrası En Çok Acı Çeken 4 Burç Belli Oldu

Ayrılık Sonrası En Çok Acı Çeken 4 Burç Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 20:46
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Ayrılığın yarattığı duygusal çalkantıya benzer pek az şey var. Bazen birbirinden uzaklaşmış iki insan için huzurlu bir veda olabiliyor, bazen ise ilişkinin bitişi iki taraf için de dağınık sonuçlar doğuruyor. Bazı burçlar ise bir ayrılığı eski partnerlerine göre çok daha zor kabulleniyor.

İşte o burçlar...

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Boğa burcu ayrılığın hayatında yarattığı değişikliğe alışmakta zorlanıyor.

Boğa burcu ayrılığın hayatında yarattığı değişikliğe alışmakta zorlanıyor.

İstikrarı seven Boğa, ani değişiklik fikrinden bile tedirgin oluyor. Uzun ilişkilerde nazik ve destekleyici bir partner olsa da bir ilişki bittiğinde kendini boşlukta hissediyor.

Rutinine bu kadar düşkün olduğu için alışık olduğu düzeni bozan her şeye sert tepki verebiliyor. Ani bir kavga ya da beklenmedik bir ayrılık da bunların başında geliyor.

Yengeç burcu biriyle geçirdiği zaman uzadıkça ona daha derin bağlanıyor ve vedalaşamıyor.

Yengeç burcu biriyle geçirdiği zaman uzadıkça ona daha derin bağlanıyor ve vedalaşamıyor.

Duygularını saklamayan Yengeç, âşık olduğunda kendini tamamen ilişkiye bırakıyor ve sevdiği kişinin peşinden koşuyor.

Ayrılığın ardından içine kapanıyor, eski sevgilisini hatırladığında öfkelenebiliyor. Ne kadar mutlu olduklarını düşünmemek için de ilişkiyle ilgili her anıyı silmeyi tercih ediyor.

Aslan burcu için dostça biten bir ayrılık diye bir şey yok.

Aslan burcu için dostça biten bir ayrılık diye bir şey yok.

Hayatını bir tiyatro sahnesi gibi yaşayan Aslan, ilgi odağı olmayı seviyor. İlişkileri başlangıçta tutkulu ve duygusal geçse de romantizm soğumaya başladığında durumu en dramatik şekilde yorumluyor.

Partnerinin ilgisi azaldığında kendini incinmiş ve ihanete uğramış hissediyor. Çünkü derinlerde, sıkıcı ya da çekici olmadığı düşüncesinden ölesiye korkuyor.

Oğlak burcu ayrılığı ilişkiye verdiği emeğin boşa gitmesi olarak görüyor.

Oğlak burcu ayrılığı ilişkiye verdiği emeğin boşa gitmesi olarak görüyor.

Oğlak'la birlikte olmak bir labirentte dolaşmaya benziyor; her köşe karakterinin başka bir yönünü ortaya çıkarıyor. Birine açılması uzun zaman alıyor, özel hayatının bazı yönlerini paylaşması aylar sürebiliyor.

Sonunda içini döktüğünde büyük bir yükten kurtulmuş gibi hissediyor. Bu yüzden partneri onu terk ettiğinde, tüm o zamanın ve çabanın hiçbir işe yaramadığını düşünüyor ve hayal kırıklığıyla başlayan bir duygu seline kapılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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