Temelli, çayın nasıl demleneceğini anlattı:

Çay soğuk suyla mı demlenir kaynar suyla mı?

'Türkiye'de soğuk suyla çay demlenen tek kıraathane burası. Nasıl demlenir? Demliğe soğuk suyu doldurup, üzerine çay otunu atıp ateşin üzerine bırakacağız. Ateşin üzerinde 15-20 dakika durur. Tam kaynamadan alıp kaynayan suyun üzerine bırakıyoruz. Orada yarım saat demlenecek. Bir demlikte 30-35 bardak su aldığı için buna dört bardak çay otu atıyoruz. 5 bardak çay atarsak ağır olur, üç bardak çay otu atarsak da su fazla gelir. Çayın rengini vermez.

Çay nasıl demlenir?

Demliği ateşin üzerine bıraktıktan sonra bekleme süresi 15-20 dakika arası olur. Yarım saat demlendikten sonra şu çayın ilk 10 dakikasında çayın tozu dökülür. 20 dakikada çayın rengini verir. Yarım saatte de damak tadını verir. Eğer rengini aldanır, 15 dakika daha içersen, bu çayın lezzetini bulamazsın. Burada mühim olan, çayı kaliteli yapmak.

Bu kaliteli neyle olur? Suyu soğuk suyundan demlediğimiz için çayda ayrı bir lezzet var. Çayı mayıs ayında toplanan ilk mahsulden bir sene evvel getirip müsait bir yerde 7-8 ay dinlendiririz. Eski çay bittikten sonra önümüzdeki senenin çayını başlarız kullanmaya.'