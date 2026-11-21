Çaycı Ustası Sırrı Açıkladı: 55 Yıldır Çayı Böyle Demliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaklaşık 120 yıllık geçmişe sahip bir kıraathane, üç kuşaktır yaşatılan gelenekleriyle dikkat çekiyor. Çaycı ustası lezzetli çayın tarifini verdi. Çay soğuk suyla mı demlenir kaynar suyla mı? Usta, yanıtladı.
Çay demleme süreci büyük emek istiyor.
Çaycı usta çayı demlemenin püf noktasını verdi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın