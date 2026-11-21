Yıllardır adı dillere destan olan, her türlü saldırıya direnip efsanevi statüsüne ulaşan 'İmparatorluk Kalesi' artık senin hedefinde. Tarih kitapları, bu kaleyi aşmanın sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda stratejik bir deha gerektirdiğini yazıyor. Şimdi, bu destansı kuşatma kapıda ve sen başkumandansın.

Karar anı geldi. Ordunu nasıl konuşlandıracaksın? Merdivenlerle surları mı zorlayacaksın, yoksa mancinıkların ateşi altında bir gedik açıp fırtına gibi mi dalacaksın? Her bir seçimin, tarihin seyrini değiştirecek. Bu kaleyi fethedecek stratejiyi kurabilir misin, yoksa sen de efsaneye yenik düşenler arasına mı katılacaksın?

Kılıcını bile, kalkanını kuşan ve zekanı konuştur. Kuşatma başladı! Seçimini yap ve bu efsaneyi tarihe gömerek kaleyi fethet! Hodri meydan!