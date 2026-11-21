Genel Müdür Hosseinzadeh, mevcut kapasiteyi dört katına çıkarmak için çalışma yürüttüklerini aktardı. Şirketin ana hedefi yıllık 100 ton havyar üretimine ulaşmak. Bunun için yılda 1.500 ton balık hasadı gerekiyor.

Mevcut 5 bin tonluk proje kapasitesinin 20 bin tona çıkarılması planlanıyor. Hosseinzadeh, 20 bin tonluk balık varlığına ulaşıldığında yıllık 1.500 tonluk hasadın mümkün olacağını ve bunun 100 ton havyar hedefine ulaşmayı sağlayacağını vurguladı. Havyar hasadı için ise 2028-2029 yılları işaret edildi.