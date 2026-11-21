Dünyanın Peşinde Olduğu Balıklar Türkiye'de: Yılda 5 Bin Ton Üretip Dünyaya Satıyorlar
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Elazığ'ın Muratcık köyü havzasından Tunceli sınırına uzanan Keban Baraj Gölü'nde kurulan dev tesis, mersin balığı ve havyar üretimiyle küresel pazarların dikkatini çekiyor. Yıllık 5 bin ton kapasiteyle dünyanın en büyük tesisleri arasında gösterilen işletmenin ürünleri Avrupa, ABD, Japonya ve Kanada'ya gidiyor.
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Kaynak: İHA
Keban Baraj Gölü, yüksek katma değerli su ürünleri üretiminde stratejik bir üs haline geldi.
Tesiste dünyaca ünlü 5 ayrı mersin balığı türü tam kapasiteyle yetiştiriliyor.
Şirketin hedefi kapasiteyi dört katına çıkarıp 2028-2029 yıllarında yılda 100 ton havyar hasadına ulaşmak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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