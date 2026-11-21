Halef'in Usta Oyuncusu Eşref Tek Kadrosuna Katıldı!
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Çağatay Ulusoy'un başrolündeki Eşref Tek'in kadrosuna Halef: Köklerin Çağrısı'ndan bir isim daha katıldı. Çekimleri sürdüğü belirtilen dizide usta oyuncunun Oflu Kamil karakterini canlandıracağı öne sürüldü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Eşref Tek, Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak.
Ümit Çırak'ın Eşref Tek'te Oflu Kamil karakterini canlandıracağı öne sürüldü.
Ümit Çırak, Halef: Köklerin Çağrısı'ndan sonra yeni bir diziyle ekrana dönüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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