QLED mi OLED mi Tercih Edilmeli?

QLED, parlak ve canlı renk isteyenler için; OLED ise saf siyah ve yüksek kontrast isteyenler için tercih edilmeli. Vestel'in rehberine göre QLED TV, LED ışığını Quantum Dot (Kuantum Nokta) renk filtreleriyle aktararak saf renk üretiyor; OLED TV'de ise arka ışık yok, her piksel kendi ışığını üretiyor ve bu sayede saf siyah gösterilebiliyor. Vestel'de QLED seçeneği QT9850, QT9861, QT9862 ve QG9960 serilerinde (toplam 12 model), OLED seçeneği 55OG9950 ve 65OG9950'de.

55 inçte üç farklı yolu yan yana koyunca fark şöyle:

Vestel 55QT9850 QLED: 37.499 TL üye fiyatı, 50 Hz, Powered by TiVo, 20W ses, E enerji sınıfı, 78 yorumda 4,8 puan.

Vestel 55QG9960 QLED: 48.799 TL üye fiyatı, 120 Hz, Google TV, Dolby Vision IQ, 32W ses ve dahili subwoofer, E enerji sınıfı.

Vestel 55OG9950 OLED: 78.999 TL, 100 Hz, Google TV, 24W ses ve dahili subwoofer, F enerji sınıfı, 47 mm standsız derinlik.

OLED Televizyon Almaya Değer mi?

OLED televizyon, karanlık odada film ve dizi izleyen, saf siyah ve kontrasta önem veren biri için değer. Vestel 55OG9950 ve 65OG9950'nin yenileme hızı 100 Hz; Vestel'in açıklamasına göre 100 Hz, 50 Hz ekranlara kıyasla iki kat daha fazla kare göstererek hareketli sahnelerde daha akıcı görüntü sunuyor. Ancak 55OG9950'nin fiyatı aynı boyuttaki 55QT9850 QLED'in yaklaşık 2,1 katı ve enerji sınıfı F. Önceliğin akıcılıksa 120 Hz'lik 55QG9960 QLED, OLED'den 30.200 TL daha uygun fiyatla daha yüksek yenileme hızı sunuyor. Günde birkaç saat haber ve dizi izleyen biri için 55QT9850 ya da 55UT9760 daha dengeli olabilir.

LCD Televizyon mu LED Televizyon mu Daha İyi?

LCD ve LED aslında rakip değil, aynı ekranın iki parçası: Vestel'in rehberine göre LED'ler LCD ekranlara arka ışık sağlıyor, OLED'de ise bu arka ışık hiç yok. Vestel'in teknik tablolarında QLED ve OLED dışındaki modellerin görüntüleme teknolojisi 'DLED' olarak geçiyor. Bu modellerin çoğunda paneli küçük bölgelere bölüp her bölgeye ayrı kontrast ayarı uygulayan Micro Dimming de var. Yani asıl karar LCD ile LED arasında değil; DLED, QLED ve OLED arasında.

HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision Farkı

Vestel'in rehberine göre HDR10 parlak sahnelerde daha net renkler ve karanlık sahnelerde daha fazla ayrıntı sunuyor, HDR10+ bunun üzerine daha ileri kontrast ve parlaklık iyileştirmesi ekliyor, Dolby Vision ise 12 bit renk desteği sunuyor. Vestel'de 4K modeller üçünü birden destekliyor; QG9960 serisinde bunlara Dolby Vision IQ da ekleniyor. UT9761, QT9861 ve QT9862 modellerinde HDR10 ve Dolby Vision, Full HD ve HD Smart modellerde HDR10 var.