Televizyon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Panelden Yenileme Hızına Dev Rehber
QLED mi OLED mi, 50, 100 ya da 120 Hz mi, TiVo mu Google TV mi? Televizyon alırken kafanı karıştıran her terimi Vestel modelleri üzerinden sadeleştirdik; elektrik tüketimini de tek tek hesapladık. Vestel'de her bütçe ve her ihtiyaca uygun televizyon modeli var.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
Televizyon alırken sırasıyla ekran boyutuna (izleme mesafesine göre), çözünürlüğe (HD Ready, Full HD, 4K), panel tipine (DLED, QLED, OLED), yenileme hızına (50, 100 ya da 120 Hz), HDR desteğine, işletim sistemine, ses gücüne, HDMI/USB sayısına ve enerji tüketimine bakmalısın. Yenileme hızı Vestel 55QG9960 ve 65QG9960 QLED Google TV'lerde 120 Hz, 55OG9950 ve 65OG9950 OLED'lerde 100 Hz, diğer modellerde 50 Hz. QLED renk canlılığı, OLED saf siyah ve kontrast, 120 Hz ise oyun ve spor gibi hızlı sahnelerde akıcılık isteyenler için. Elektrik tarafında örneğin Vestel 55UT9760 günde 4 saat açık kaldığında, teknik bilgilerindeki değere göre ayda yaklaşık 5 kWh harcıyor.
Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli? Boyuttan enerji sınıfına 9 kriteri Vestel modelleri üzerinden tek tek açtık
QLED mi OLED mi? Vestel'de QLED renk canlılığı ve 120 Hz seçeneği, OLED ise kendi ışığını üreten pikselleriyle saf siyah sunuyor
Oyun ve yenileme hızı: Vestel'de 120 Hz QG9960 QLED'lerde, 100 Hz OLED'lerde; konsol için HDMI sayısına da bakmak gerekiyor
TiVo, Google TV ya da Android TV: Akıllı TV seçimi ve günde birkaç saatlik izlemenin elektrik faturasına etkisi
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Vestel'de 120 Hz televizyon var mı?
Cevap: Evet. vestel.com.tr'deki teknik bilgilere göre Vestel 55QG9960 ve 65QG9960 QLED Google TV'lerin yenileme hızı 120 Hz. Üye fiyatları sırasıyla 48.799 TL ve 61.999 TL. OLED 55OG9950 ve 65OG9950 ise 100 Hz.
Soru: Vestel televizyonlarda Netflix ve YouTube var mı?
Cevap: Akıllı özelliği olmayan Vestel 32H8740 ve 32H8750 haricindeki tüm Vestel televizyonda Netflix ve YouTube teknik bilgilerde listeleniyor.
Soru: MEMC nedir, hangi Vestel modellerinde var?
Cevap: MEMC, Vestel'in rehberine göre cisimlerin hareket doğrultusunu analiz edip görüntüye yeni kareler ekleyerek geçişleri daha akıcı hale getiren bir teknoloji. Vestel'de UT9760, UG9760, QT9850, QG9960 ve OG9950 serilerinde ve 75UG9750'de var.
Soru: Vestel televizyonlarda Bluetooth var mı?
Cevap: Vestel'in 4K modellerinin tamamında, 43FT9751'de ve pilli Mobil TV'lerde (24HA9950, 32FA9950) Bluetooth teknik bilgilerde listeleniyor. 32H8740, 32H8750, 32HT9760 ve 40FT9760'ta Bluetooth yer almıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Vestel'in güncel televizyon serisi her ihtiyaca tam karşılık vermeyebilir. 120 Hz yenileme hızı istiyorsan seçeneğin şimdilik QG9960 serisiyle, yani 55 ve 65 inçle sınırlı ve fiyatı 48.799 TL'den başlıyor; daha küçük ya da daha büyük bir ekranda 120 Hz arıyorsan listede karşılığı yok. 120 Hz'in üzerinde bir yenileme hızı, 8K çözünürlük ya da MiniLED arka aydınlatma arıyorsan da 18 Kasım 2026 itibarıyla vestel.com.tr'deki listede bu özelliklerde bir model görünmüyor. OLED modellerin F enerji sınıfında olduğunu, TiVo'lu modellerde uygulama seçkisinin bazı kullanıcılara dar geldiğini de hesaba kat.
Sonuç: Televizyon Alırken Vestel'de Nelere Bakmalısın?
Kısa bir özet:
- Oyun ve spor için 120 Hz istiyorsan: Vestel 55QG9960 ya da 65QG9960 QLED Google TV
- Saf siyah ve sinema keyfi istiyorsan: OLED Vestel 55OG9950 ya da 65OG9950 (100 Hz)
- Renk canlılığını uygun fiyata istiyorsan: QLED Vestel QT9850, QT9861 ve QT9862 serileri (50QT9862 30.299 TL üye fiyatından)
- 4K'yı uygun fiyata istiyorsan: Vestel UT9760 serisi (43UT9760 25.299 TL üye fiyatından)
- Uygulama ve profil önemliyse: Google TV'li UG, QG ve OG serileri
- Konsol ve soundbar bağlayacaksan: 3 HDMI'lı QT, QG ve OG serileri
- Elektrik tüketimi öncelikse: C enerji sınıflı 50UT9760, 55UT9760, 55UG9760, 65UT9760, 65UG9760, 65QT9861
Kaynak: Teknik bilgi ve fiyatlar 18 Kasım 2026 tarihinde vestel.com.tr Televizyonlar kategorisi, alt kategorileri ve ürün sayfalarından; teknoloji açıklamaları Vestel TV Satın Alma Rehberi ve vestel.com.tr Blog'dan alınmıştır. Elektrik tüketimi hesapları ürünlerin teknik bilgilerindeki 1.000 saatlik SDR tüketim değerine göre yapılmıştır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın