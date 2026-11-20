Bazı kelimeler sıradan birer cümle olmaktan ötedir; bir kalbin kırığını sarar, bir yarayı deşer ya da sessizce içimizden geçen ama bir türlü dillendiremediğimiz o büyük duygulara tercüman olur. Kimi zaman Melih Cevdet Anday’ın deniz kokulu mısralarında buluruz kendimizi, kimi zaman Cemal Süreya’nın ellerinde, kimi zaman da Turgut Uyar’ın göğe bakan mahzun duruşunda...

Peki, senin iç dünyandaki sesten, kelimelerinin renginden ve ruhunun tonundan hangi büyük şair sorumlu? Hangi kalemin mürekkebi senin hislerine karışıyor?