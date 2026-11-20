Testi Çöz, Öğren: Hangi Şair Senin Ruh Eşin?
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Bazı kelimeler sıradan birer cümle olmaktan ötedir; bir kalbin kırığını sarar, bir yarayı deşer ya da sessizce içimizden geçen ama bir türlü dillendiremediğimiz o büyük duygulara tercüman olur. Kimi zaman Melih Cevdet Anday’ın deniz kokulu mısralarında buluruz kendimizi, kimi zaman Cemal Süreya’nın ellerinde, kimi zaman da Turgut Uyar’ın göğe bakan mahzun duruşunda...
Peki, senin iç dünyandaki sesten, kelimelerinin renginden ve ruhunun tonundan hangi büyük şair sorumlu? Hangi kalemin mürekkebi senin hislerine karışıyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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