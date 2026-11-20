Tanju Çolak’ın "Gerçek Değil, Yapay Zeka” Dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Olan Videosu Gerçek Çıktı
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Eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la karşılaştığı anları gösteren bir video sosyal medyada viral oldu. Tanju Çolak’ın videodaki hareketleri sosyal medyada gündem olunca açıklama yapan eski futbolcu 'Bu video gerçek değil, tamamen yapay zekayla yapılmış bir içeriktir' dedi. Ancak teyit.org’un yaptığı araştırmaya göre Tanju Çolak'ın Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaştığı video yapay zeka üretimi değil.
Tanju Çolak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı ancak Erdoğan'ın yürümeye devam ettiği görülen video sosyal medyada gündem neden olmuştu.
Gündem olan o video:
Teyit.org, yapılan araştırmalar sonunda videoda yapay zekaya dair herhangi bir bugu olmadığını açıkladı.
Tanju Çolak'ın "gerçek değil, yapay zeka" açıklaması:
Video Tanju Çolak’ın da katıldığı Samsun’daki bir etkinlikte kaydedilmiş
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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