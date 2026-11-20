Tanju Çolak’ın açıklamaları sonrasında video üzerinde incelemeler yapan teyit.org, herhangi bir yapay zeka durumuna rastlanmadığını şu sözlerle duyurdu:

“Yapay zeka ile oluşturulan görüntülerde genellikle insanların uzuvlarında deformasyonlar, yazılarda bozulmalar ve birbiriyle uyumsuz kareler kendisini ele verir. Tanju Çolak’ın yapay zeka ile üretildiğini iddia ettiği videoda ise her şey doğal ve organik görünüyor. Erdoğan’ın yürüdüğü koridorun duvarında bulunan yazılarda, ışıklandırmada, videodaki kişilerin hareketlerinde ya da görünüşlerinde gözle görülür herhangi bir bozulma ya da uyumsuzluğa rastlanmıyor.

Yapay zeka üretimi görüntüleri tespit etmeye yarayan pek çok araç var. Çolak’ın videosu bu araçlardan Hive Moderation ve UncovAI ile incelediğinde de yapay zeka izine rastlanmıyor.

Google ve OpenAI gibi şirketlerin araçları ile üretilen yapay zeka görsellerde SynthID adı verilen görünmez bir filigran bulunuyor. Google’ın hem kendi bünyesindeki hem de OpenAI, NVIDIA ya da Kakao’nun yapay araçları kullanılarak üretilen görsellerde bu etiketi tespit etmeye yarayan aracı SynthID Detector ile yapılan incelemede de Çolak’ın videosunda SynthID filigranına rastlanmıyor.

Çolak’ın sosyal medya hesaplarında ve katıldığı YouTube programlarında yer alan görüntülerinde ise dolaşıma giren videodaki ayakkabı ve saati kullandığı anlar görülüyor.

Yani Çolak’ın iddiasının aksine, videonun yapay zeka ile üretildiğini gösteren herhangi bir kanıta rastlanmıyor.”