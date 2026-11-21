Türkiye'nin 41 Bin Nüfuslu Kentine 1 Milyon Kişi Geldi: Şehrin Bir Kısmı Sular Altında
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Birecik Barajı'nın yapımı sırasında kısmen sular altında kalan Halfeti, 2013'te sakin şehir ağına dahil edildi.
Tekne turlarıyla gezilen batık kent, Rumkale ve Karagül bitkisi Halfeti'nin öne çıkan durakları arasında yer alıyor.
Sezonun bitmesiyle ziyaretçi sayısı azalan ilçe, sakin şehir kimliğine tam anlamıyla büründü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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