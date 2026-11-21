Halfeti Kaymakamı Sinan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede yılda ortalama 1 milyona yakın misafir ağırladıklarını söyledi. Korkmaz'a göre ilkbahar ve sonbahar ayları yoğun geçen iki sezon. Soğuk havalarla birlikte ziyaretçi sayısı yavaş yavaş azalıyor. Tekne işletmelerinin sayısı da ziyaretçi potansiyeline bağlı olarak her yıl artıyor. İşletmeciler bu dönemi genellikle yeni sezon hazırlığıyla geçiriyor.

Turist rehberi İbrahim Halil Erdoğan, ilçenin yılın en az ziyaretçi ağırladığı dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. Erdoğan, sakinlik isteyenlerin şu an gelebileceğini söyledi. İstanbul'dan gelen ziyaretçi Meltem Yıldız ise ilçeyi çok beğendiğini ve sakin bir tatil için bu dönemi tercih ettiğini kaydetti.