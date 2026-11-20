Asurluların Savaş Meydanlarında Gözdesiydi: Anadolu'nun 5 Bin 500 Yıllık Devi
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Tarihi 5 bin 500 yıl öncesine dayanan ve Asurlular döneminde savaş meydanlarında ön saflarda kullanılan Aksaray malaklısı, günümüzde yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor. İri cüssesiyle 'Anadolu aslanı' olarak anılan köpekler, profesyonel yetiştiriciler tarafından sağlık bakımları yapılarak dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
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Kaynak: İHA
Aksaray malaklısı, 5 bin 500 yıllık geçmişiyle "Anadolu aslanı" olarak tanınıyor.
Orta Asya'dan gelen Sümerlerin getirdiği köpekler, Asurlular döneminde savaşlarda ön safta kullanıldı.
Malaklı köpeği sahibine sadık ve iyi bir bekçi, insan içinde büyüdüğünde sakin.
Yetiştiriciler, yurt dışından gelen talepleri sosyal medya üzerinden karşılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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