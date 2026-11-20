Tıpırdamaz'a göre ırkın kökeni 5 bin 500 yıl öncesine uzanıyor. Orta Asya'dan gelen Sümerler Mezopotamya'ya, Fırat ve Dicle nehirlerinin arasına yerleşti. Davarcı olan Sümerler, yanlarında köpeklerini de getirdi. O günkü adıyla 'Anadolu mastifi', Türk çoban ve bekçi köpeği olarak geçiyor ve dünyadaki mastif köpeklerinin atası olarak biliniyor.

Tıpırdamaz, 3 bin 500 yıl önce Asurlular zamanında bu iri köpeklerin savaşlarda ön tarafta, düşmana salınan köpek olarak kullanıldığını anlattı. Asurluların düşmanlarının üzerine 100, 150 tane köpek saldığını belirten Tıpırdamaz, düşmanlar köpeklerle uğraşırken Asurlu askerlerin kılıçlarla girip düşmanlarını öldürdüğünü söyledi. Aksaray'ın Yeşilova beldesindeki Acemhöyük'ün bir dönem Asurluların ticaret merkezi olduğu da hatırlatıldı.