1948'de, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından insanlar McCall ve Payette Gölü çevresinin güzelliğini keşfedip ev yapmaya başladı. Bu, kunduzların on yıllardır yaşadığı bölgeye girmek anlamına geliyordu ve kunduzlar bir sorun haline geldi. Çözüm bulma görevi, Idaho Balıkçılık ve Avcılık Dairesi'nin McCall'daki çalışanı Elmo Heter'a düştü.

Heter, kunduzlar için en uygun yerin bugün Frank Church River of No Return Wilderness içinde kalan Chamberlain Basin olduğunu biliyordu. Orada insanlardan uzak kalacak ve faaliyetleri habitata yarar sağlayacaktı. Ancak bölgede yol yoktu. Heter, kunduzları katırlarla taşımayı düşündü. Journal of Wildlife Management'ta yayımladığı raporda ise at ve katırların, çırpınan ve kokan canlı kunduzlarla yüklendiğinde ürktüğünü ve bunun kunduz kayıplarına yol açtığını belirtti.