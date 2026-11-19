Göl Manzaralı Yere Taşınmak İçin Paraşütle Ormana 76 Kunduz Bıraktılar
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ABD'nin Idaho eyaletinde Balıkçılık ve Avcılık Dairesi, 1948'de yerleşim alanlarına yaklaşan kunduzları uçaktan paraşütle ıssız bir vahşi doğa bölgesine bıraktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma paraşütlerle gerçekleştirilen operasyonda 76 kunduzdan biri dışında hepsi atıştan sağ çıktı.
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Savaş sonrası McCall çevresinde yerleşim arttı, kunduzlarla çatışma başladı.
Heter savaştan kalma paraşütleri kullanmayı önerdi, maliyet dört kunduz için yaklaşık 30 dolardı.
Geronimo ve üç dişi kunduzla başlayan atışlarda 76 kunduzdan biri dışında hepsi hayatta kaldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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