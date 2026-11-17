Palamut Umuduyla Denize Açıldı: Ağına Takılanlar Tek Gecede Servet Kazandırdı
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İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo limanından gece yarısı palamut avlamak için denize açılan balıkçılar, ağlarını çektiğinde gözlerine inanamadı. Beklenen palamut yerine ağlara binlerce dev torik takıldı.
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Vigo limanından palamut avlamak için denize açılan İspanyol balıkçılar, son yılların en sıra dışı bereketiyle karşılaştı.
Gece boyunca 650 kasa torik avlayan balıkçılar, tek seferde yaklaşık 50 bin euroluk hasılat elde etti.
Bolluk, perakende fiyatlarını da etkiledi ve torik tanesi 36 eurodan 16 euroya kadar geriledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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