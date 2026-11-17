Gece boyunca 650 kasa torik avladıklarını belirten tekne kaptanı Mateo Alvarez, palamut niyetiyle ağlarını bıraktıklarını, ancak okyanusun onlara başka bir sürpriz yaptığını söyledi. Alvarez'e göre suyun henüz yeterince soğumadığı bu günlerde toriklerin bu kadar bol çıkması pek rastlanan bir durum değil. Kasaların büyüklüğüne göre her birinde 3 ila 4 adet dev torik bulunuyor.

Yakalanan balıkların tanesi ortalama 20 euro seviyesinden alıcı buldu. Bu da tek gecelik avın değerini yaklaşık 50 bin euroya, yani 2,7 milyon liranın üzerine çıkardı. Alvarez, emeklerinin karşılığını tek gecede fazlasıyla aldıklarını ifade etti.