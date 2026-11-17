Düzce'de 270 Yıllık Değirmeni Japon Ustalar Onardı: İki Haftada Çarklar Yeniden Döndü
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Dünyanın farklı ülkelerindeki yıkılmaya yüz tutmuş yapıları araştıran Japon belgesel ekibi, Düzce'deki 270 yıllık değirmeni yenilemek için köye geldi.
Japonya'dan gelen 4 marangoz ve 2 taş ustası, değirmeni yaklaşık iki haftalık çalışmayla yeniledi.
Yenilenen değirmen, Japonya'daki geleneksel yapı tarzıyla depreme, sıcağa ve soğuğa dayanıklı hale getirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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