Olmus, değirmenin 2019'da bölgede yaşanan selde zarar gördüğünü hatırlatarak, Japon ustaların ülkelerinde önemli işlere imza atmış isimler olduğunu söyledi. Olmus'a göre değirmen, geleneksel Japon tarzıyla depreme, ısıya ve soğuğa dayanıklı bir yapıya kavuştu.

Muhtar Hüseyin Tuncel, kültürel bir değerin yeniden ayağa kaldırılmasından memnun olduğunu belirtti. Değirmenin sahibi Canbolat ise köyün adının 9 ayrı değirmenden geldiğini, yapının kendisine büyüklerinden miras kaldığını ve yenilenmesine izin verdiği için mutlu olduğunu söyledi.