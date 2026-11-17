Günde 30 Ton Topluyorlar: Ormandaki Bolluk Çeyiz ve Okul Harçlığı Oldu
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Adana'nın Feke ilçesinde bin 600 rakımlı sedir ormanlarında, son 10 yılın en bereketli sedir mantarı sezonu yaşanıyor. Yağışlı geçen sonbaharın ardından günde yaklaşık 30 ton mantar toplanırken, bölge halkı elde ettiği gelirle çeyiz hazırlıyor, çocuklar da okul harçlığını çıkarıyor.
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Kaynak: İHA
Yağışlı geçen sonbaharın ardından Feke'nin sedir ormanlarında son 10 yılın en bereketli mantar sezonu yaşanıyor.
Japonya ve Güney Kore'de rağbet gören sedir mantarı, Feke'den yaklaşık 12 bin kilometre uzaktaki pazarlara gidiyor.
Kilosu 250-300 liradan alıcı bulan mantar, bölgedeki ailelerin çeyizinden çocukların harçlığına kadar birçok ihtiyacına katkı sağlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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