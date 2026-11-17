Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde aranan sedir mantarı, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Başkan Özen, Feke ile Japonya arasındaki yaklaşık 12 bin kilometrelik mesafeye dikkat çekti. Bu yıl ihracatta sıkıntı yaşandığını da belirten Özen, mantarın yine de Toroslar'dan Japonya'ya gittiğini ifade etti.

Hakan Avli ise mantarın ilk çıktığında kilosunun 750 liradan başladığını, sonra 250 liraya kadar düştüğünü söyledi. Avli, ihraç edilenlerin kapalı mantarlar olduğunu, açılan mantarların ise ikinci kalite sayıldığını anlattı.