Bir Yanı Uçurum, Bir Yanı Sarp Kayalık: Sürücülerin Korkulu Rüyası Güzergaha Tünel Geliyor
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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Öğdem grup yolu, bir yanı uçurum bir yanı sarp kayalıklarla çevrili yapısıyla sürücülerin korkulu rüyası olarak biliniyor. 1960'lı yıllarda kayalar oyularak açılan yola, yedi köyün ulaşımını daha güvenli hale getirmek için tünel yapılıyor.
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Kaynak: DHA
Kayalar oyularak 1960'larda açılan yol, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Ağır tonajlı araçlar zor geçiyor, karşılıklı gelen sürücüler birbirine yol vermek için bekliyor.
Öğdem yolu için 2018'de ihale edilen projede tünel çalışmaları sürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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