Türkiye'nin en engebeli ve dağlık illerinden Artvin'de sürücüler, dar, virajlı ve dik rampalarla dolu uçurumların yer aldığı bazı köy yollarını kullanıyor. Yusufeli'ne bağlı Mutlugün, Öğdem, Esendal, Balalan, Boyalı, Serinsu ve Çıralı köylerinin kullandığı grup yolu da dar yapısı ve keskin virajlarıyla bunlardan biri.

1960'lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve o tarihten bu yana ciddi bir iyileştirme yapılmayan yolun bir tarafında dik yamaç ve dere yatağı, diğer tarafında sarp kayalıklar yer alıyor.