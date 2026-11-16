Güler, sahadaki durumu şu sözlerle aktardı: 'Hem asfalt serimi hem de 2'nci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Birkaç hafta içerisinde bu alandaki işlemlerle birlikte asfalt serimi de tamamlanacak.'

Kalan imalatların ay sonuna veya aralık ayı başına kadar bitirilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Güler, yağışların kara dönüşmesinin saha çalışmalarını doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Güler, 'Hava şartları müsaade ederse Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından 1'inci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz. 15-20 gün içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor' dedi.