Yıllardır Beklenen Tünel İçin Açılış Tarihi Verildi: İki İlçe Arası 20 Dakikaya Düşecek
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Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Şantiyede incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hava şartları müsaade ederse tünelin ilk kar yağışı öncesinde araç geçişine açılmasının hedeflendiğini duyurdu.
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Kaynak: DHA
Çift tüp olarak tasarlanan proje, bağlantı yollarıyla birlikte toplam 9 kilometre uzunluğa sahip.
Tünel hizmete girdiğinde güzergah yaklaşık 3 kilometre kısalacak, Suşehri ile Zara arası ortalama 20 dakikaya inecek.
Hava şartları elverirse tünelin ilk kar yağışından önce en azından birinci tüpte araç geçişine açılması hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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