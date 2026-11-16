Kedilerin Gece Yarısı Yaptığı Tuhaf Davranışın Sebebi Belli Oldu: Veterinerler Sırrını Açıkladı

Kedilerin durup dururken koşmaya başlaması, bilimsel literatürde 'frenetik rastgele aktivite dönemleri' anlamına gelen FRAP olarak adlandırılıyor. UC Davis davranış servisi şefi Dr. Elizabeth Stelow, bu anların normal oyundan farkını şöyle özetliyor: Koşu nöbetleri neredeyse kontrolsüz görünürken oyun daha ölçülü ilerliyor ve çoğunlukla bir kişiyle, başka bir kediyle ya da oyuncakla etkileşim içeriyor.

San Francisco SPCA'da görev yapan veteriner davranışçı Dr. Alison Gerken ise oyunbaz koşu nöbetlerinde kedinin rahat bir beden diline sahip olduğunu belirtiyor. Kulaklar nötr ya da öne dönük, kuyruk dik ya da hafifçe sallanır halde oluyor ve kedi zaman zaman cıvıltı benzeri sesler çıkarabiliyor.