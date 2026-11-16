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Kedilerin Gece Yarısı Yaptığı Tuhaf Davranışın Sebebi Belli Oldu: Veterinerler Sırrını Açıkladı

Kedilerin Gece Yarısı Yaptığı Tuhaf Davranışın Sebebi Belli Oldu: Veterinerler Sırrını Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 17:10
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Kedinizin koridorda birdenbire hız yapıp kanepeden sekerek parkelerde kaydığını hiç gördünüz mü? Veteriner davranış uzmanları, halk arasında 'zoomies' olarak bilinen bu ani koşu nöbetlerinin ardında yatan nedenleri anlattı. Uzmanlara göre çoğu zaman endişelenecek bir durum yok, ancak bazı belirtilere dikkat etmek gerekiyor.

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Bilimsel adı FRAP olan ani koşu nöbetleri, veteriner davranış uzmanlarına göre kedilerde oldukça normal bir davranış.

Bilimsel adı FRAP olan ani koşu nöbetleri, veteriner davranış uzmanlarına göre kedilerde oldukça normal bir davranış.

Kedilerin durup dururken koşmaya başlaması, bilimsel literatürde 'frenetik rastgele aktivite dönemleri' anlamına gelen FRAP olarak adlandırılıyor. UC Davis davranış servisi şefi Dr. Elizabeth Stelow, bu anların normal oyundan farkını şöyle özetliyor: Koşu nöbetleri neredeyse kontrolsüz görünürken oyun daha ölçülü ilerliyor ve çoğunlukla bir kişiyle, başka bir kediyle ya da oyuncakla etkileşim içeriyor.

San Francisco SPCA'da görev yapan veteriner davranışçı Dr. Alison Gerken ise oyunbaz koşu nöbetlerinde kedinin rahat bir beden diline sahip olduğunu belirtiyor. Kulaklar nötr ya da öne dönük, kuyruk dik ya da hafifçe sallanır halde oluyor ve kedi zaman zaman cıvıltı benzeri sesler çıkarabiliyor.

Enerji atma, avcılık içgüdüsü ve tuvalet sonrası rahatlama hissi bu koşu seanslarının olası nedenleri arasında sayılıyor.

Enerji atma, avcılık içgüdüsü ve tuvalet sonrası rahatlama hissi bu koşu seanslarının olası nedenleri arasında sayılıyor.

Dr. Gerken, davranışın nedenine dair kesin bir araştırma bulunmadığını vurguluyor. Yine de olası tetikleyiciler sıralanıyor. Özellikle evde yaşayan kedilerde biriken enerjinin atılması bunların başında geliyor. Bu ani hareketlerin endorfin salgılatarak keyif verici bir etki yaratabildiği, kasları güçlendirip kalp ve damar sağlığına katkı sağlayabildiği ifade ediliyor.

Kediler alacakaranlıkta aktif olan hayvanlar olduğu için bu koşular çoğunlukla sabaha karşı ya da akşam saatlerinde görülüyor. Ani hızlanmalar ve keskin dönüşlerin avcılık davranışını andırdığı da belirtiliyor. Dr. Stelow ise tuvalet sonrası görülen koşuların, bağırsak boşalmasının vagus sinirini uyarıp rahatlama hissi yaratmasıyla ilişkili olabileceğini söylüyor. Yavru kedilerde bu nöbetler daha sık ve yoğun yaşanırken yaşlı kedilerde kas kaybı ve artrit nedeniyle azalıyor.

Davranışta ani bir değişim ya da korku belirtileri görülürse veterinere başvurulması öneriliyor.

Davranışta ani bir değişim ya da korku belirtileri görülürse veterinere başvurulması öneriliyor.

Uzmanlara göre çoğu durumda müdahale gerekmiyor. Kedi koşuya sizi de katıyorsa oyuncakla eşlik etmek mümkün. Her iki veteriner de günlük oyun ve egzersizin, kedinin yaşam kalitesi ve bakıcısıyla bağı için önemli olduğunu belirtiyor. Etkileşimli oyunlar, kedi ağaçları, tırmalama tahtaları ve ödüllü mama oyuncakları bu açıdan öneriliyor.

Bununla birlikte koşu nöbetleri kaygıdan da kaynaklanabiliyor. Gergin duruş, genişleyen gözbebekleri, yassılaşan kulaklar ve kabaran ya da çırpınan kuyruk bu durumun işaretleri arasında sayılıyor. Dr. Stelow, kedinin acı çektiği, ses çıkardığı ya da korkudan kaçar gibi göründüğü durumlarda davranışın videoya alınıp veterinere gösterilmesini tavsiye ediyor. Dr. Gerken ise davranıştaki ani değişimlerin hipertiroidi ya da hareket sorunları gibi altta yatan sağlık sorunlarına işaret edebileceğini kaydediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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