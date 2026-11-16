Kedilerin Gece Yarısı Yaptığı Tuhaf Davranışın Sebebi Belli Oldu: Veterinerler Sırrını Açıkladı
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Kedinizin koridorda birdenbire hız yapıp kanepeden sekerek parkelerde kaydığını hiç gördünüz mü? Veteriner davranış uzmanları, halk arasında 'zoomies' olarak bilinen bu ani koşu nöbetlerinin ardında yatan nedenleri anlattı. Uzmanlara göre çoğu zaman endişelenecek bir durum yok, ancak bazı belirtilere dikkat etmek gerekiyor.
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Bilimsel adı FRAP olan ani koşu nöbetleri, veteriner davranış uzmanlarına göre kedilerde oldukça normal bir davranış.
Enerji atma, avcılık içgüdüsü ve tuvalet sonrası rahatlama hissi bu koşu seanslarının olası nedenleri arasında sayılıyor.
Davranışta ani bir değişim ya da korku belirtileri görülürse veterinere başvurulması öneriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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