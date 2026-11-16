343 Yıl Önce İsyanda Denize Atılan Valinin Ayakkabısı Bulundu: Batıkta Gizemli Halkalar da Çıktı
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İsveç'in Göteborg kenti açıklarında yatan 1683 tarihli Danimarka gemisi Havmanden'de, olağanüstü kaliteli bir erkek ayakkabısı ve köle ticaretinde ödeme aracı olarak kullanılan iki metal halka bulundu. Ayakkabının, isyan sırasında denize atılan Danimarka'nın ilk St. Thomas valisine ait olabileceği düşünülüyor.
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Kaynak: Nationalmuseet
Havmanden, 1683'te yaşanan kanlı bir isyanın ardından Göteborg yakınlarında battı.
Batıktaki olağanüstü kaliteli ayakkabı, ilk St. Thomas valisi Jørgen Iversen Dyppel'e ait olabilir.
Batıkta köle ticaretinde ödeme aracı olan iki manilla ve rütbeli birine ait olabilecek bir düğme de çıktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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