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343 Yıl Önce İsyanda Denize Atılan Valinin Ayakkabısı Bulundu: Batıkta Gizemli Halkalar da Çıktı

343 Yıl Önce İsyanda Denize Atılan Valinin Ayakkabısı Bulundu: Batıkta Gizemli Halkalar da Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 15:08
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İsveç'in Göteborg kenti açıklarında yatan 1683 tarihli Danimarka gemisi Havmanden'de, olağanüstü kaliteli bir erkek ayakkabısı ve köle ticaretinde ödeme aracı olarak kullanılan iki metal halka bulundu. Ayakkabının, isyan sırasında denize atılan Danimarka'nın ilk St. Thomas valisine ait olabileceği düşünülüyor.

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Kaynak: Nationalmuseet

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Havmanden, 1683'te yaşanan kanlı bir isyanın ardından Göteborg yakınlarında battı.

Havmanden, 1683'te yaşanan kanlı bir isyanın ardından Göteborg yakınlarında battı.

Danimarka Ulusal Müzesi'nin NJORD araştırma merkezinden dalgıçlar, İsveçli Bohuslän Müzesi'nden meslektaşlarıyla birlikte Göteborg açıklarında deniz tabanında yatan Havmanden batığını inceledi. 17. yüzyıldan kalan Danimarka köle gemisi, Danimarka denizcilik tarihinin en şiddetli isyanlarından birinin ardından 1683'te battı.

Gemi Kopenhag'dan, Karayipler'deki Danimarka kolonisi St. Thomas'a gönderilecek mahkumlarla yola çıkmıştı. Yolculuk sırasında isyancılar gemiyi ele geçirip Azor Adaları yönüne çevirdi ve bazı yolcular orada gemiden indirildi. Havmanden sonunda İsveç kıyısındaki adacıkların yakınında battı ve enkazı bugün de orada duruyor.

Batıktaki olağanüstü kaliteli ayakkabı, ilk St. Thomas valisi Jørgen Iversen Dyppel'e ait olabilir.

Batıktaki olağanüstü kaliteli ayakkabı, ilk St. Thomas valisi Jørgen Iversen Dyppel'e ait olabilir.

Dalgıçlar, bir erkek ayakkabısının yalnızca arka yarısını buldu. Tarihi ayakkabılar konusunda doktoralı uzman ve Rudersdal Müzeleri müdürü Vivi Lena Andersen, çok sayıda batık ayakkabısı gördüğünü ancak bu kalitede birini daha önce hiç görmediğini söylüyor. Andersen'e göre tabanın kenarındaki çok küçük, sık ve eşit aralıklı delikler yalnızca en usta ayakkabıcıların özel bir biz ile yapabileceği bir işçilik gerektiriyor. Bu, kuşkusuz yalnızca elitin satın alabileceği pahalı bir ayakkabı.

Gemideki yolculardan biri de Danimarka'nın St. Thomas'taki ilk valisi Jørgen Iversen Dyppel'di. Görevine dönmekte olan Dyppel, isyancılar tarafından Manş Denizi'ne atıldı ve hayatını kaybetti. Kesin olarak kanıtlanamasa da ayakkabının ona ait olması mümkün görülüyor. Arkeolog Andreas Kallmeyer Bloch, ayakkabının Danimarka'nın Batı Hint Adaları'ndaki kolonilerinin kuruluşunun ve yaygın köle ticaretinin hikayesine kişisel bir giriş sunduğunu belirtiyor.

Batıkta köle ticaretinde ödeme aracı olan iki manilla ve rütbeli birine ait olabilecek bir düğme de çıktı.

Batıkta köle ticaretinde ödeme aracı olan iki manilla ve rütbeli birine ait olabilecek bir düğme de çıktı.

Dalgıçlar ayakkabının yanı sıra, Avrupalı köle ticareti sırasında Batı Afrika'da ödeme aracı olarak kullanılan, halka biçimli iki metal nesne olan manilla buldu. Manillalar İskandinavya'da nadir bulunuyor ve ticaretin boyutuna dair ender bir fikir veriyor. Kallmeyer Bloch, bu buluntuların Danimarka'nın hem Batı Hint Adaları'ndaki hem de Afrika'nın batı kıyısındaki sömürge faaliyetlerinin merkezindeki köle ticaretiyle bağını vurguladığını söylüyor.

Buluntular arasında yüksek rütbeli birine ait olabilecek ince işlenmiş bir düğme de yer alıyor. Geminin kerestesinden alınan ağaç halkası (dendrokronoloji) örnekleri, ağaçların yaklaşık 1664'te ya da kısa süre sonra kesildiğini ve kerestenin Kuzey Almanya ile Güney Jutland çevresinden geldiğini gösterdi. Araştırma ekibi ayrıca batığı erozyondan korumak için jeotekstille örttü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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