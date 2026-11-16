343 Yıl Önce İsyanda Denize Atılan Valinin Ayakkabısı Bulundu: Batıkta Gizemli Halkalar da Çıktı

Dalgıçlar, bir erkek ayakkabısının yalnızca arka yarısını buldu. Tarihi ayakkabılar konusunda doktoralı uzman ve Rudersdal Müzeleri müdürü Vivi Lena Andersen, çok sayıda batık ayakkabısı gördüğünü ancak bu kalitede birini daha önce hiç görmediğini söylüyor. Andersen'e göre tabanın kenarındaki çok küçük, sık ve eşit aralıklı delikler yalnızca en usta ayakkabıcıların özel bir biz ile yapabileceği bir işçilik gerektiriyor. Bu, kuşkusuz yalnızca elitin satın alabileceği pahalı bir ayakkabı.

Gemideki yolculardan biri de Danimarka'nın St. Thomas'taki ilk valisi Jørgen Iversen Dyppel'di. Görevine dönmekte olan Dyppel, isyancılar tarafından Manş Denizi'ne atıldı ve hayatını kaybetti. Kesin olarak kanıtlanamasa da ayakkabının ona ait olması mümkün görülüyor. Arkeolog Andreas Kallmeyer Bloch, ayakkabının Danimarka'nın Batı Hint Adaları'ndaki kolonilerinin kuruluşunun ve yaygın köle ticaretinin hikayesine kişisel bir giriş sunduğunu belirtiyor.