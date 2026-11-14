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Viking Gemisinin Altında Binlerce Yıllık Sır Çıktı: Gizemli Bir Mezar Buldular

Viking Gemisinin Altında Binlerce Yıllık Sır Çıktı: Gizemli Bir Mezar Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 16:07
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Norveç'in batı kıyısındaki Karmøy Adası'nda bulunan Grønhaug höyüğünde yapılan kazılarda, Viking gemi mezarının hemen altında daha eski bir taş yapı ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, yapının Tunç Çağı'na ait bir mezar olabileceğini düşünüyor. Ancak kesin tarih için analizlerin tamamlanması gerekiyor.

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Kaynak: Science Norway

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Grønhaug höyüğü açıldı ve Viking mezarının altında insan yapımı bir taş yığını ortaya çıktı.

Grønhaug höyüğü açıldı ve Viking mezarının altında insan yapımı bir taş yığını ortaya çıktı.

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden Marie Ødegaard ve Håkon Reiersen liderliğindeki ekip, Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü'nün talebi ve Rogaland Eyalet Belediyesi'nin iş birliğiyle höyükte sınırlı bir kazı yürüttü. Höyüğün içindeki geminin yaklaşık 15 metre uzunluğunda olabileceği belirtiliyor. Höyük, 1902'de arkeolog Haakon Schetelig tarafından incelenmiş ve içinde bir geminin gömülü olduğu doğrulanmıştı. Bu kez kabaca aynı hat boyunca küçük bir alan açıldı ve höyüğün tamamına dokunulmadı.

Ødegaard, höyüğün Viking mezarının altında, birkaç kat toprak ve çimle kaplı, insan yapımı bir taş yığını bulunduğunu açıkladı. Yapının tabanı çevresinde ise büyük taşlardan oluşan bir sınır halkası yer alıyor. Bölgedeki bazı höyüklerin Tunç Çağı'na ait olduğu biliniyor. Eski yapı, Viking mezarı için bir tür platform olarak kullanılmış gibi görünüyor.

Gemi mezarının hangi yıla ait olduğu uzun süredir tartışılıyor ve yeni analizler M.S. 864'ü işaret ediyor.

Gemi mezarının hangi yıla ait olduğu uzun süredir tartışılıyor ve yeni analizler M.S. 864'ü işaret ediyor.

Önceki çalışmalar geminin yaklaşık M.S. 780 yılına ait olduğunu ve gömünün bundan on yıl kadar sonra gerçekleştiğini öne sürüyordu. Bu tarih, mezarı Viking Çağı'nın hemen öncesine yerleştiriyordu. Ağaç halkası ve radyokarbon tarihlemelerinin yeniden değerlendirildiği daha yeni çalışmalar ise geminin yaklaşık M.S. 864'e, höyüğün de birkaç yıl öncesine ait olabileceğini gösteriyor. Bu tarih mezarı doğrudan Viking Çağı'nın içine yerleştiriyor.

Ødegaard, tarihlemenin son yıllarda daha kesin hale geldiğini ancak tartışmanın sürdüğünü söylüyor. Alınan örneklerle hem gemi mezarının hem de altındaki eski yapının tarihinin daha doğru belirlenmesi hedefleniyor. Eski yapının gerçekten Tunç Çağı'na ait olduğu ise henüz kanıtlanmış değil.

Höyükteki organik kalıntıların beklenenden iyi korunmuş olması araştırmacıları şaşırttı.

Höyükteki organik kalıntıların beklenenden iyi korunmuş olması araştırmacıları şaşırttı.

Kazının asıl amaçlarından biri, höyükteki buluntuların ne kadar iyi korunduğunu anlamaktı. Ødegaard, ön incelemelerin koruma koşullarının çok iyi olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Ekip, geminin muhtemelen perçinlerinden bir ya da ikisini buldu. Çam olduğu anlaşılan ve geminin kendisine ait olmadığı düşünülen keresteler ise 1902 kazısında bırakılan atıklar arasında çıktı. Höyükte daha önce yağma yapıldığı da belirtiliyor.

Höyükte bulunan huş ağacı kabuğu tabakasının yağmayla ilgili olmayabileceği, höyüğün yapımının bir parçası olabileceği düşünülüyor. En dikkat çekici bulgu ise Viking Çağı'ndaki eski zemin yüzeyinde ortaya çıktı. Ødegaard, höyük inşa edilirken orada yetişen yaban mersini ve süpürge otu bitkilerini yapraklarıyla birlikte görebildiğini söylüyor. Bu durum, höyüğün yılın sıcak yarısında inşa edildiğine işaret ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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