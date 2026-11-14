Viking Gemisinin Altında Binlerce Yıllık Sır Çıktı: Gizemli Bir Mezar Buldular

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden Marie Ødegaard ve Håkon Reiersen liderliğindeki ekip, Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü'nün talebi ve Rogaland Eyalet Belediyesi'nin iş birliğiyle höyükte sınırlı bir kazı yürüttü. Höyüğün içindeki geminin yaklaşık 15 metre uzunluğunda olabileceği belirtiliyor. Höyük, 1902'de arkeolog Haakon Schetelig tarafından incelenmiş ve içinde bir geminin gömülü olduğu doğrulanmıştı. Bu kez kabaca aynı hat boyunca küçük bir alan açıldı ve höyüğün tamamına dokunulmadı.

Ødegaard, höyüğün Viking mezarının altında, birkaç kat toprak ve çimle kaplı, insan yapımı bir taş yığını bulunduğunu açıkladı. Yapının tabanı çevresinde ise büyük taşlardan oluşan bir sınır halkası yer alıyor. Bölgedeki bazı höyüklerin Tunç Çağı'na ait olduğu biliniyor. Eski yapı, Viking mezarı için bir tür platform olarak kullanılmış gibi görünüyor.