Viking Gemisinin Altında Binlerce Yıllık Sır Çıktı: Gizemli Bir Mezar Buldular
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Norveç'in batı kıyısındaki Karmøy Adası'nda bulunan Grønhaug höyüğünde yapılan kazılarda, Viking gemi mezarının hemen altında daha eski bir taş yapı ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, yapının Tunç Çağı'na ait bir mezar olabileceğini düşünüyor. Ancak kesin tarih için analizlerin tamamlanması gerekiyor.
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Kaynak: Science Norway
Grønhaug höyüğü açıldı ve Viking mezarının altında insan yapımı bir taş yığını ortaya çıktı.
Gemi mezarının hangi yıla ait olduğu uzun süredir tartışılıyor ve yeni analizler M.S. 864'ü işaret ediyor.
Höyükteki organik kalıntıların beklenenden iyi korunmuş olması araştırmacıları şaşırttı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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