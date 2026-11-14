Rusya'nın Son Hanedanından Kalma Safir Bilezik Rekor Fiyata Satıldı: Tam 4,9 Milyon Dolar

Sotheby's'in açıklamasına göre yaklaşık 198 karatlık safir, elmaslarla kaplı bir bileziğin üzerinde 4,1 milyon İsviçre frangının üzerinde, yani yaklaşık 4,9 milyon dolara satıldı. Müzayede 11 Kasım akşamı Cenevre'de düzenlendi.

Taşın 850 bin ile 1,7 milyon frank, yani 1 ile 2 milyon dolar arasında bir bedelle satılması bekleniyordu. Alıcının kimliği açıklanmadı, yalnızca özel bir koleksiyoner olduğu belirtildi.