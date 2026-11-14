article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Rusya'nın Son Hanedanından Kalma Safir Bilezik Rekor Fiyata Satıldı: Tam 4,9 Milyon Dolar

Rusya'nın Son Hanedanından Kalma Safir Bilezik Rekor Fiyata Satıldı: Tam 4,9 Milyon Dolar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 10:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rusya'nın son imparatorluk döneminden kalan ve bir zamanlar İmparatoriçe Maria Feodorovna'nın taktığı safir, Cenevre'de beklentilerin çok üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Elmaslarla kaplı bileziğin üzerindeki taş, müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı.

Detaylar 👇

Fotoğraflar: Sotheby’s

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Romanov hanedanına atfedilen 197,80 karatlık safir, Cenevre'deki müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı.

Romanov hanedanına atfedilen 197,80 karatlık safir, Cenevre'deki müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı.

Sotheby's'in açıklamasına göre yaklaşık 198 karatlık safir, elmaslarla kaplı bir bileziğin üzerinde 4,1 milyon İsviçre frangının üzerinde, yani yaklaşık 4,9 milyon dolara satıldı. Müzayede 11 Kasım akşamı Cenevre'de düzenlendi.

Taşın 850 bin ile 1,7 milyon frank, yani 1 ile 2 milyon dolar arasında bir bedelle satılması bekleniyordu. Alıcının kimliği açıklanmadı, yalnızca özel bir koleksiyoner olduğu belirtildi.

Yastık kesim safirin Babür İmparatorluğu'ndan geldiği ve 19. yüzyılda Rus sarayına ulaştığı düşünülüyor.

Yastık kesim safirin Babür İmparatorluğu'ndan geldiği ve 19. yüzyılda Rus sarayına ulaştığı düşünülüyor.

Sotheby's, Seylan kaynaklı safirin büyük olasılıkla Asya'nın güneyindeki Babür İmparatorluğu'ndan geldiğini belirtiyor. Taş, 19. yüzyılda Rus imparatorluk mücevherleri arasına girdi ve hayatta kalan en önemli değerli taşlardan biri sayılıyor.

Safir, bir dönem Fabergé tarafından monte edildi. Bugünkü bilezik ise 2015'te Cartier tarafından oluşturuldu.

Safiri 1903 Kış Sarayı Balosu'nda takan Maria Feodorovna'nın ardından taş, Sovyet satışlarıyla el değiştirdi.

Safiri 1903 Kış Sarayı Balosu'nda takan Maria Feodorovna'nın ardından taş, Sovyet satışlarıyla el değiştirdi.

Çar II. Nikolay'ın annesi Maria Feodorovna, safiri 1903 Kış Sarayı Balosu'nda taktı. Sotheby's bu balonun, İmparatorluk Rusyası'nın son büyük gösterişi olarak kabul edildiğini ve Romanov sarayının en bilinen görüntülerinde ölümsüzleştirildiğini ifade ediyor.

Rus Devrimi'nin ardından envantere kaydedilen taş, Sovyet hükümetinin imparatorluk hazinelerini satışa çıkardığı dönemde el değiştirdi. National Jeweler'a göre safiri 1927'de sosyetik ve opera sanatçısı Ganna Walska satın aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın