Rusya'nın Son Hanedanından Kalma Safir Bilezik Rekor Fiyata Satıldı: Tam 4,9 Milyon Dolar
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Rusya'nın son imparatorluk döneminden kalan ve bir zamanlar İmparatoriçe Maria Feodorovna'nın taktığı safir, Cenevre'de beklentilerin çok üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Elmaslarla kaplı bileziğin üzerindeki taş, müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı.
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Fotoğraflar: Sotheby’s
Romanov hanedanına atfedilen 197,80 karatlık safir, Cenevre'deki müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı.
Yastık kesim safirin Babür İmparatorluğu'ndan geldiği ve 19. yüzyılda Rus sarayına ulaştığı düşünülüyor.
Safiri 1903 Kış Sarayı Balosu'nda takan Maria Feodorovna'nın ardından taş, Sovyet satışlarıyla el değiştirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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