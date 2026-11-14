1600 Yıllık Mezardan Tek Gözlü Bebek İskeleti Çıktı: Gizemli DNA'nın Sırrı Çözüldü

Bu hafta PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre iki bebeğin iskeleti, Peru'nun Palpa Vadisi'ndeki Jauranga mezarlığında ortaya çıkarıldı. Arkeologlar aynı alanda, Orta Nasca dönemine (M.S. 325 ile 440 arası) ait 30 mezar daha tespit etmişti. Çömlek içine gömme uygulamasının 6 yaşından küçük çocuklar için sık görüldüğü belirtiliyor.

Bebeklerden JA13A kodlu olanın kafatasında dikkat çeken yüz ve kafatası anormallikleri bulunuyordu. Diğer bebek ise benzer bir sorun taşımıyordu. Araştırmacılar bebeklerin anne tarafından akraba olmadığını belirledi ancak neden birlikte gömüldüklerini açıklayamadı.