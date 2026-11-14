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1600 Yıllık Mezardan Tek Gözlü Bebek İskeleti Çıktı: Gizemli DNA'nın Sırrı Çözüldü

1600 Yıllık Mezardan Tek Gözlü Bebek İskeleti Çıktı: Gizemli DNA'nın Sırrı Çözüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 13:38
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Peru'nun güneyindeki Palpa Vadisi'nde yer alan bir mezarlıkta, 1.600 yıl önce aynı çömleğe gömülen iki bebeğin iskeletleri bulundu. Bebeklerden birinin kafatasında yüzün ortasında yer alan tek bir göz yuvası bulunuyor. Yayımlanan yeni çalışma, bu nadir durumun nedenini ortaya koydu.

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Kaynak: People

Fotoğraflar: PNAS 2026

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Palpa Vadisi'ndeki Jauranga mezarlığında bir çömleğin içine birlikte gömülmüş iki bebek iskeleti bulundu.

Palpa Vadisi'ndeki Jauranga mezarlığında bir çömleğin içine birlikte gömülmüş iki bebek iskeleti bulundu.

Bu hafta PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre iki bebeğin iskeleti, Peru'nun Palpa Vadisi'ndeki Jauranga mezarlığında ortaya çıkarıldı. Arkeologlar aynı alanda, Orta Nasca dönemine (M.S. 325 ile 440 arası) ait 30 mezar daha tespit etmişti. Çömlek içine gömme uygulamasının 6 yaşından küçük çocuklar için sık görüldüğü belirtiliyor.

Bebeklerden JA13A kodlu olanın kafatasında dikkat çeken yüz ve kafatası anormallikleri bulunuyordu. Diğer bebek ise benzer bir sorun taşımıyordu. Araştırmacılar bebeklerin anne tarafından akraba olmadığını belirledi ancak neden birlikte gömüldüklerini açıklayamadı.

Araştırmacılara göre kafatasındaki tek göz yuvası, 13. kromozomun fazladan bir kopyasından kaynaklanan sendromla ilişkili.

Araştırmacılara göre kafatasındaki tek göz yuvası, 13. kromozomun fazladan bir kopyasından kaynaklanan sendromla ilişkili.

Yaklaşık 2 ila 4 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin kafatasında tek bir göz yuvası, burun kemiklerinin yokluğu ve kule biçiminde dik bir kafa yapısı görüldü. Bu bulgular, erken beyin ve yüz gelişiminin ciddi biçimde bozulmasıyla ortaya çıkan ve genellikle doğumdan önce ya da kısa süre sonra ölümle sonuçlanan siklopi durumuna işaret ediyor. Çalışmanın yazarları Elsa Tomasto-Cagigao ve Lars Fehren-Schmitz, bunu Patau sendromu olarak da bilinen trizomi 13 ile ilişkilendirdi.

Yazarlar, çömlek içine gömme geleneğinin daha güneyde de belgelendiğini ve bunun Nasca dönemindeki daha geniş bir uygulamanın parçası olduğunu belirtiyor. Bebeğin diğer küçük çocuklardan farklı gömülmemesi, bilinen cenaze geleneklerinin bu duruma rağmen sürdürüldüğünü gösteriyor. Ancak bedensel farklılıkların toplumsal kimliği ya da bakımı etkileyip etkilemediği bilinmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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