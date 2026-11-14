1600 Yıllık Mezardan Tek Gözlü Bebek İskeleti Çıktı: Gizemli DNA'nın Sırrı Çözüldü
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Peru'nun güneyindeki Palpa Vadisi'nde yer alan bir mezarlıkta, 1.600 yıl önce aynı çömleğe gömülen iki bebeğin iskeletleri bulundu. Bebeklerden birinin kafatasında yüzün ortasında yer alan tek bir göz yuvası bulunuyor. Yayımlanan yeni çalışma, bu nadir durumun nedenini ortaya koydu.
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Kaynak: People
Fotoğraflar: PNAS 2026
Palpa Vadisi'ndeki Jauranga mezarlığında bir çömleğin içine birlikte gömülmüş iki bebek iskeleti bulundu.
Araştırmacılara göre kafatasındaki tek göz yuvası, 13. kromozomun fazladan bir kopyasından kaynaklanan sendromla ilişkili.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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