Dünya'nın Yeni Bir 'Mini' Ayı Var: Aylar Sonra Yeni Fark Edildi
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Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngesinde Nisan ayından bu yana dönen küçük bir asteroit keşfetti. 2026 QQ8 adı verilen cisim, gezegenimizin geçici uydusu olarak kayıtlara geçti. Ancak bu misafirin Dünya'da kalma süresi sınırlı.
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Kaynak: SPACE
2026 QQ8 adlı asteroit, ağustos ayında gözlemlendi ve geçen ay resmen bildirildi.
Mini aylar çok küçük olduğu için tespit edilmeleri son derece zor.
Dünya'nın yeni mini ayının yıl sonunda yörüngeden ayrılması bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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