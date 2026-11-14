Dünya'nın Yeni Bir 'Mini' Ayı Var: Aylar Sonra Yeni Fark Edildi

Planetary Society'ye göre 2026 QQ8'den önce yalnızca dört mini ay belirlenmişti ve bunların hiçbiri bugün Dünya'nın yörüngesinde değil. Son örnek, 2024'te gözlemlenen ve yaklaşık 10 metre uzunluğundaki 2024 PT5 olmuştu.

Gökbilimci Dr. Jenifer Millard, bunun alışılmadık bir olay olmadığını, asıl zorluğun bu sönük cisimleri yakalamak olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, Dünya çevresinde aynı anda birkaç mini ayın bulunabileceğini belirtiyor.