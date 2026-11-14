article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünya'nın Yeni Bir 'Mini' Ayı Var: Aylar Sonra Yeni Fark Edildi

Dünya'nın Yeni Bir 'Mini' Ayı Var: Aylar Sonra Yeni Fark Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 09:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngesinde Nisan ayından bu yana dönen küçük bir asteroit keşfetti. 2026 QQ8 adı verilen cisim, gezegenimizin geçici uydusu olarak kayıtlara geçti. Ancak bu misafirin Dünya'da kalma süresi sınırlı.

Detaylar 👇

Kaynak: SPACE

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 QQ8 adlı asteroit, ağustos ayında gözlemlendi ve geçen ay resmen bildirildi.

2026 QQ8 adlı asteroit, ağustos ayında gözlemlendi ve geçen ay resmen bildirildi.

Asteroit ilk kez ağustos ayında Macar gökbilimci Krisztian Sarneczky tarafından gözlemlendi. Keşif, Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi tarafından 29 Ekim'de duyuruldu. Gökbilimciler, cismin nisan ayında Dünya'nın yerçekimine yakalandığını düşünüyor.

Çapı yaklaşık 1 ila 2 metre olan asteroit, Dünya'dan en yakın geçtiği noktada bile yaklaşık 568 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu mesafe, Ay'ın ortalama uzaklığından yaklaşık 177 bin kilometre fazla.

Mini aylar çok küçük olduğu için tespit edilmeleri son derece zor.

Mini aylar çok küçük olduğu için tespit edilmeleri son derece zor.

Planetary Society'ye göre 2026 QQ8'den önce yalnızca dört mini ay belirlenmişti ve bunların hiçbiri bugün Dünya'nın yörüngesinde değil. Son örnek, 2024'te gözlemlenen ve yaklaşık 10 metre uzunluğundaki 2024 PT5 olmuştu.

Gökbilimci Dr. Jenifer Millard, bunun alışılmadık bir olay olmadığını, asıl zorluğun bu sönük cisimleri yakalamak olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, Dünya çevresinde aynı anda birkaç mini ayın bulunabileceğini belirtiyor.

Dünya'nın yeni mini ayının yıl sonunda yörüngeden ayrılması bekleniyor.

Dünya'nın yeni mini ayının yıl sonunda yörüngeden ayrılması bekleniyor.

Hesaplamalara göre 2026 QQ8, Güneş çevresindeki turunu 359 günde tamamlıyor ve yaklaşık on yılda bir Dünya'ya yaklaşıyor. Mini ayın aralık ayında da Dünya'nın çekiminde kalması, ardından 2027'de serbest kalarak uzaya dönmesi bekleniyor.

Uzmanlar, cismin bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor. Dr. Millard, böyle bir asteroit yaklaşsa bile yavaş hareket edeceğini ve yeterli uyarı süresi olacağını ifade ediyor. Space.com'a göre bu kadar küçük bir cisim Dünya'ya çarpsa bile atmosferde yok olurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın