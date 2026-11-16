article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eşi İçin Girdiği Mutfak Ona 46 Milyon Dolarlık Bir Servet Kazandırdı

Eşi İçin Girdiği Mutfak Ona 46 Milyon Dolarlık Bir Servet Kazandırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 15:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerika'da perakende sektöründe yirmi yılı aşkın süre çalışan Jeff Perera, 2019'da işten çıkarıldıktan sonra eşinin isteği üzerine evde bagel (New York usulü simit benzeri hamur işi) yapmaya başladı. Mutfakta başlayan bu uğraş, bugün 10 eyalette 41 şubesi bulunan bir zincire dönüştü.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2019'da işten çıkarılan Jeff Perera, eşinin isteği üzerine evde bagel yapmayı öğrenmeye başladı.

2019'da işten çıkarılan Jeff Perera, eşinin isteği üzerine evde bagel yapmayı öğrenmeye başladı.

Target, Apple, North Face ve Adidas gibi markalarda yirmi yılı aşkın süre çalışan Perera, bir yaşlı bakım şirketine geçtikten sonra Ağustos 2019'da işten çıkarıldı. Aynı dönemde çocuklarına bakmak için evde kalan eşi Danielle iş hayatına dönmeye hazırdı ve çocukların bakımını Perera'nın üstlenmesini önerdi. Çift o günlerde iyi bir bagel için uzun yollar kat ediyordu. Danielle, eşinden kendisi için bagel yapmayı öğrenmesini istedi.

Perera'nın ilk bagel'ı kendi sözleriyle bisküviye benziyordu. Aylarca tarif üzerinde çalışan Perera'nın mutfağı bir laboratuvara dönüştü. Kasım 2019'da sosyal medyada bir menü paylaşarak bagel sattığını duyurdu ve ilk siparişinde yedi bagel sattı.

Evlerini satıp Kickstarter'dan topladıkları parayla 2021'de ilk dükkanlarını açtılar.

Evlerini satıp Kickstarter'dan topladıkları parayla 2021'de ilk dükkanlarını açtılar.

Siparişler arttıkça üretim ev mutfağına sığmaz hale geldi ve hamur garajdaki buzdolaplarına taşındı. Danielle, yüksek maaşlı kurumsal işinden ayrılarak işe tam zamanlı katıldı ve evlerini satmayı önerdi. Çift, 2016'da aldıkları evi 2021 yazında sattı. Yatırımcıları ya da borçları yoktu ve sermaye yalnızca birikimlerden ile ev satışından oluştu.

Fırın ve küçük ekipmanlar için başlatılan Kickstarter kampanyası tek günde 23 binden fazla dolar topladı. İlk dükkan Temmuz 2021'de Florida'da açıldı. Perera'ya göre kapılar açıldıktan sonra kuyruklar hiç bitmedi ve dükkan ilk günden itibaren kar etti.

Franchise sistemine geçen marka bugün 10 eyalette 41 şubeye ulaştı.

Franchise sistemine geçen marka bugün 10 eyalette 41 şubeye ulaştı.

Marka ikinci şubesini zor durumdaki bir yerel fırını satın alarak açtı, ilk franchise şubesi ise 2024'te hizmete girdi. 2024 sonunda 10 olan şube sayısı Aralık 2025'te 25'e çıktı. Ekim 2026 itibarıyla Alabama, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, Kuzey Karolina, Güney Karolina, Tennessee ve Teksas'ta toplam 41 şube bulunuyor ve 150'den fazla yeni şube geliştirme aşamasında.

Marka, 2026 Inc. 5000 listesinde 94. sıraya yerleşti. Perera, ilk dükkanın yıllık yüzde 20 büyümeyi sürdürdüğünü belirtiyor ve girişimciliğe daha erken başlamak isterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın