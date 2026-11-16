Eşi İçin Girdiği Mutfak Ona 46 Milyon Dolarlık Bir Servet Kazandırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amerika'da perakende sektöründe yirmi yılı aşkın süre çalışan Jeff Perera, 2019'da işten çıkarıldıktan sonra eşinin isteği üzerine evde bagel (New York usulü simit benzeri hamur işi) yapmaya başladı. Mutfakta başlayan bu uğraş, bugün 10 eyalette 41 şubesi bulunan bir zincire dönüştü.
Detaylar 👇
2019'da işten çıkarılan Jeff Perera, eşinin isteği üzerine evde bagel yapmayı öğrenmeye başladı.
Evlerini satıp Kickstarter'dan topladıkları parayla 2021'de ilk dükkanlarını açtılar.
Franchise sistemine geçen marka bugün 10 eyalette 41 şubeye ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın