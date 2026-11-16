Eşi İçin Girdiği Mutfak Ona 46 Milyon Dolarlık Bir Servet Kazandırdı

Target, Apple, North Face ve Adidas gibi markalarda yirmi yılı aşkın süre çalışan Perera, bir yaşlı bakım şirketine geçtikten sonra Ağustos 2019'da işten çıkarıldı. Aynı dönemde çocuklarına bakmak için evde kalan eşi Danielle iş hayatına dönmeye hazırdı ve çocukların bakımını Perera'nın üstlenmesini önerdi. Çift o günlerde iyi bir bagel için uzun yollar kat ediyordu. Danielle, eşinden kendisi için bagel yapmayı öğrenmesini istedi.

Perera'nın ilk bagel'ı kendi sözleriyle bisküviye benziyordu. Aylarca tarif üzerinde çalışan Perera'nın mutfağı bir laboratuvara dönüştü. Kasım 2019'da sosyal medyada bir menü paylaşarak bagel sattığını duyurdu ve ilk siparişinde yedi bagel sattı.