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Annesinin Yöntemini Dünya Markası Yaptı: Mardin'in Meşhur Lezzeti Amerika'ya Kadar Gidiyor

Annesinin Yöntemini Dünya Markası Yaptı: Mardin'in Meşhur Lezzeti Amerika'ya Kadar Gidiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 20:30
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde annelerin yüzlerce yıldır hazırladığı karpuz çekirdeği, girişimci Celal Doğan'ın üretimiyle İsveç'ten Amerika'ya uzanan bir ihracat ürününe dönüştü. Meşe odunu ateşinde kaya tuzu ve meşe külüyle işlenen çekirdek, siparişe göre günde 2 ila 5 ton üretiliyor.

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Kaynak: DHA

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Dargeçit'te annelerin yüzlerce yıldır hazırladığı karpuz çekirdeği, Celal Doğan'ın girişimiyle üretime dönüştü.

Dargeçit'te annelerin yüzlerce yıldır hazırladığı karpuz çekirdeği, Celal Doğan'ın girişimiyle üretime dönüştü.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde geçmişi yıllar öncesine dayanan karpuz çekirdeği üretimi, geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor. Çocukluk yıllarında annesinin hazırladığı çekirdeği yıllar sonra üretime dönüştüren Celal Doğan, Gürışık Mahallesi Zeytinli mezrasında kurduğu tesiste yaklaşık 15 yıldır çalışıyor.

Doğan, bu mesleğe kilo ile başladığını ve üretimi günden güne artırdığını söyledi. Karpuz çekirdeğini hem bölgeye hem de bütün dünyaya tanıtmak istediğini belirten Doğan, çekirdeğin eskiden annelerin yöntemi olduğunu ve çocukluklarında çerez olarak tükettiklerini anlattı.

Çekirdekler meşe odunu ateşinde, kaya tuzu ve meşe külüyle işlenerek kendine özgü bir lezzet kazanıyor.

Çekirdekler meşe odunu ateşinde, kaya tuzu ve meşe külüyle işlenerek kendine özgü bir lezzet kazanıyor.

Üretimde meşe odunu ateşi, kaya tuzu ve meşe külü kullanılıyor. Tesiste çalışan Süleyman Özdemir, sabah saat 03.30'da evden çıktıklarını, 04.00 gibi başlayıp öğleye kadar çalıştıklarını belirtti.

Özdemir'in aktardığına göre çekirdekler önce elekten geçiriliyor, ardından 1 saat kaynatılıyor. Sonrasında kavurma bölümünde yarım saat ile 45 dakika arasında kavruluyor, yeniden elenip paketleme aşamasına gönderiliyor.

Siparişe göre üretim yapılan tesiste günlük kapasite 2 tondan 5 tona kadar çıkıyor ve ürün yurt dışına gönderiliyor.

Siparişe göre üretim yapılan tesiste günlük kapasite 2 tondan 5 tona kadar çıkıyor ve ürün yurt dışına gönderiliyor.

Küçük miktarlarla başladığı üretimini zaman içinde büyüten Doğan, 15 kişiye istihdam sağlıyor. Siparişlere göre üretim yapılan tesiste günlük üretim 2 tondan 5 tona kadar çıkıyor.

Yöresel ürün İsveç, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiliyor. Doğan, Güney Afrika'da da bir çalışmaları olduğunu ve bunu başarmayı umduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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