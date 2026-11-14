Annesinin Yöntemini Dünya Markası Yaptı: Mardin'in Meşhur Lezzeti Amerika'ya Kadar Gidiyor
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde annelerin yüzlerce yıldır hazırladığı karpuz çekirdeği, girişimci Celal Doğan'ın üretimiyle İsveç'ten Amerika'ya uzanan bir ihracat ürününe dönüştü. Meşe odunu ateşinde kaya tuzu ve meşe külüyle işlenen çekirdek, siparişe göre günde 2 ila 5 ton üretiliyor.
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Kaynak: DHA
Dargeçit'te annelerin yüzlerce yıldır hazırladığı karpuz çekirdeği, Celal Doğan'ın girişimiyle üretime dönüştü.
Çekirdekler meşe odunu ateşinde, kaya tuzu ve meşe külüyle işlenerek kendine özgü bir lezzet kazanıyor.
Siparişe göre üretim yapılan tesiste günlük kapasite 2 tondan 5 tona kadar çıkıyor ve ürün yurt dışına gönderiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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