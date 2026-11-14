Annesinin Yöntemini Dünya Markası Yaptı: Mardin'in Meşhur Lezzeti Amerika'ya Kadar Gidiyor

Küçük miktarlarla başladığı üretimini zaman içinde büyüten Doğan, 15 kişiye istihdam sağlıyor. Siparişlere göre üretim yapılan tesiste günlük üretim 2 tondan 5 tona kadar çıkıyor.

Yöresel ürün İsveç, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiliyor. Doğan, Güney Afrika'da da bir çalışmaları olduğunu ve bunu başarmayı umduğunu söyledi.