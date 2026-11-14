Geceleri Binlercesi Kasabayı Basıp Etrafı Dağıtıyor: Belediye Başkanı OHAL İstedi
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Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Kriva Palanka kasabasında sayıları 1.000'i aşan başıboş inek, geceleri çevredeki tepelerden inerek bahçelere ve ekinlere zarar veriyor. Belediye Başkanı Saşko Mitovski, sorunun kesin çözümü için hükümetten 30 günlük olağanüstü hal ilan edilmesini istiyor.
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Kaynak: AP News
Sayıları dört yılda 400'den 1.000'in üzerine çıkan inekler, 34 köyün çevresinde serbestçe dolaşıyor.
Gıda ve Veteriner Kurumu'nun 2024'te verdiği el koyma kararı uygulanamadı ve sürü toplanamadı.
Başbakan Hristijan Mickoski'den 30 günlük olağanüstü hal istenirken bazı sakinler sürünün satılmasını öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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