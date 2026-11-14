Geceleri Binlercesi Kasabayı Basıp Etrafı Dağıtıyor: Belediye Başkanı OHAL İstedi

Yaklaşık 19 bin nüfuslu tarım kasabası Kriva Palanka'da sakinler, yıllardır büyüyen bir başıboş sığır sürüsüyle mücadele ediyor. Belediye Başkanı Mitovski'nin AP'ye verdiği bilgiye göre hayvan sayısı dört yıl önce 400 civarındayken bugün 1.000'i aştı. Hayvanlar çevredeki 34 köyde serbestçe dolaşıyor ve çoğunlukla geceleri kasabaya iniyor.

Sakinler, ineklerin yalnızca ekinlere zarar vermediğini belirtiyor. Hayvanların kasabanın su kaynakları ile Bulgaristan'a giden yoldaki sürücüler için de ciddi risk oluşturduğu ifade ediliyor. Mitovski ise geçen yıl bazı hayvanların kasabanın ana su kaynaklarının yakınında öldüğünü ve bunun suyu zehirlemiş olabileceğini söyledi.