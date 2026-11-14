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Geceleri Binlercesi Kasabayı Basıp Etrafı Dağıtıyor: Belediye Başkanı OHAL İstedi

Geceleri Binlercesi Kasabayı Basıp Etrafı Dağıtıyor: Belediye Başkanı OHAL İstedi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 15:41
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Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Kriva Palanka kasabasında sayıları 1.000'i aşan başıboş inek, geceleri çevredeki tepelerden inerek bahçelere ve ekinlere zarar veriyor. Belediye Başkanı Saşko Mitovski, sorunun kesin çözümü için hükümetten 30 günlük olağanüstü hal ilan edilmesini istiyor.

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Kaynak: AP News

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Sayıları dört yılda 400'den 1.000'in üzerine çıkan inekler, 34 köyün çevresinde serbestçe dolaşıyor.

Sayıları dört yılda 400'den 1.000'in üzerine çıkan inekler, 34 köyün çevresinde serbestçe dolaşıyor.

Yaklaşık 19 bin nüfuslu tarım kasabası Kriva Palanka'da sakinler, yıllardır büyüyen bir başıboş sığır sürüsüyle mücadele ediyor. Belediye Başkanı Mitovski'nin AP'ye verdiği bilgiye göre hayvan sayısı dört yıl önce 400 civarındayken bugün 1.000'i aştı. Hayvanlar çevredeki 34 köyde serbestçe dolaşıyor ve çoğunlukla geceleri kasabaya iniyor.

Sakinler, ineklerin yalnızca ekinlere zarar vermediğini belirtiyor. Hayvanların kasabanın su kaynakları ile Bulgaristan'a giden yoldaki sürücüler için de ciddi risk oluşturduğu ifade ediliyor. Mitovski ise geçen yıl bazı hayvanların kasabanın ana su kaynaklarının yakınında öldüğünü ve bunun suyu zehirlemiş olabileceğini söyledi.

Gıda ve Veteriner Kurumu'nun 2024'te verdiği el koyma kararı uygulanamadı ve sürü toplanamadı.

Gıda ve Veteriner Kurumu'nun 2024'te verdiği el koyma kararı uygulanamadı ve sürü toplanamadı.

Mitovski, 2024'ten bu yana sürünün Gıda ve Veteriner Kurumu'nun mülkiyetinde olduğunu, ancak kurumun kendi verdiği el koyma kararını uygulamadığını söyledi. Hayvanların üç sahibi bulunuyor ve belediyenin müdahale yetkisi yok. Sahiplerinden biri geçen yıl el koyma operasyonunu engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Belediye başkanına göre bir kurum müfettişi mahkemede operasyonu engellemediğini ifade edince sahibi serbest bırakıldı.

Mitovski, konunun ciddi hatalar içeren, birbirine bağlı bir sistemden kaynaklandığını ve nerede bittiğinin belirlenmesinin zor olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü ise AP'nin yorum talebine ilk anda yanıt vermedi.

Başbakan Hristijan Mickoski'den 30 günlük olağanüstü hal istenirken bazı sakinler sürünün satılmasını öneriyor.

Başbakan Hristijan Mickoski'den 30 günlük olağanüstü hal istenirken bazı sakinler sürünün satılmasını öneriyor.

Mitovski, bir kriz yönetim merkezi kurduklarını ve uzun süredir hiçbir kurumun sorunu çözmek için istek, kapasite ya da kaynak göstermediği sonucuna vardıklarını söyledi. Geçici olağanüstü halin yetkililere gerekli para ve kaynağı sağlayacağını savunan başkan, sakinlerin protestolar düzenlediğini de ifade etti. 71 yaşındaki sakin Lazo Stamenkovski ise hayvanların bahçesindeki 150'den fazla ağacı tahrip ettiğini anlattı.

Güncel piyasa fiyatlarına göre sürünün değerinin 360 bin ile 570 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor. Bazı sakinler, hayvanların uygun fiyatla satışa çıkarılarak halkın bakımını üstlenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Nüfusunun en az üçte biri yoksulluk içinde yaşayan 1,8 milyonluk ülkede bu öneri bazı kesimlerce mantıklı bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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