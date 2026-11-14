Cübbesini Çıkardı, Çizmeleri Giydi: Avukatlığı Bırakan Genç, Aile Çiftliğine Döndü

Sakarya Üniversitesi'nden 2022'de mezun olan ve serbest avukatlığa başlayan Burak Avcı, 2023'te stajını tamamlayarak ruhsatını aldı. Ardından kamu sınavlarına giren Avcı, yazılı sınavları geçtiğini ancak mülakatlarda elendiğini anlattı.

Bir süre serbest avukatlık yapan Avcı, çeşitli mesleki sıkıntılar nedeniyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettiğini söyledi. Kararının nedenlerinden birinin de üretimin içinde olmak istemesi olduğunu belirten Avcı, aslen Erzurumlu olduğunu ve ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını ifade etti.