Cübbesini Çıkardı, Çizmeleri Giydi: Avukatlığı Bırakan Genç, Aile Çiftliğine Döndü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan genç bir avukat, üretimin içinde olmak istediğini fark ettikten sonra cübbesini çıkarıp aile mesleği olan hayvancılığa yöneldi.
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Kaynak: İHA
2022'de Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Burak Avcı, mesleki sıkıntılar nedeniyle avukatlığı bıraktı.
Avcı, baba ve kardeşiyle birlikte çalıştığı besi çiftliğinin kapasitesini artırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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