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Cübbesini Çıkardı, Çizmeleri Giydi: Avukatlığı Bırakan Genç, Aile Çiftliğine Döndü

Cübbesini Çıkardı, Çizmeleri Giydi: Avukatlığı Bırakan Genç, Aile Çiftliğine Döndü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 10:55
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan genç bir avukat, üretimin içinde olmak istediğini fark ettikten sonra cübbesini çıkarıp aile mesleği olan hayvancılığa yöneldi.

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Kaynak: İHA

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2022'de Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Burak Avcı, mesleki sıkıntılar nedeniyle avukatlığı bıraktı.

2022'de Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Burak Avcı, mesleki sıkıntılar nedeniyle avukatlığı bıraktı.

Sakarya Üniversitesi'nden 2022'de mezun olan ve serbest avukatlığa başlayan Burak Avcı, 2023'te stajını tamamlayarak ruhsatını aldı. Ardından kamu sınavlarına giren Avcı, yazılı sınavları geçtiğini ancak mülakatlarda elendiğini anlattı.

Bir süre serbest avukatlık yapan Avcı, çeşitli mesleki sıkıntılar nedeniyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettiğini söyledi. Kararının nedenlerinden birinin de üretimin içinde olmak istemesi olduğunu belirten Avcı, aslen Erzurumlu olduğunu ve ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını ifade etti.

Avcı, baba ve kardeşiyle birlikte çalıştığı besi çiftliğinin kapasitesini artırdı.

Avcı, baba ve kardeşiyle birlikte çalıştığı besi çiftliğinin kapasitesini artırdı.

Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi'ndeki aile işletmesi besi çiftliğinde babası ve kardeşiyle birlikte çalışmaya başlayan Avcı, çiftliğin kapasitesini artırdı. Memleketi Erzurum'dan getirdikleri hayvanlar kurbanlık olarak yetiştiriliyor.

Aile işletmesinde kurbanlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi de yapılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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