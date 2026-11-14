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AVM'ye Girince Başı Dönenleri İlgilendiriyor: Sebebi Sandığınızdan Çok Farklı Olabilir

AVM'ye Girince Başı Dönenleri İlgilendiriyor: Sebebi Sandığınızdan Çok Farklı Olabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 15:54
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Alışveriş merkezlerinde dolaşırken aniden baş dönmesi, sersemlik ya da dengesizlik hissi yaşayanların sayısı az değil. Uzmanlara göre bunun nedeni yalnızca yorgunluk olmayabilir. Yoğun ışıklar, hareketli görüntüler ve kalabalık, beynin denge sistemini zorlayarak bu rahatsızlığa yol açabiliyor.

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Kaynak: Current Opinion in Neurology

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Alışveriş merkezlerindeki yoğun ışık, kalabalık ve hareketli görüntüler bazı kişilerde baş dönmesini tetikleyebiliyor.

Alışveriş merkezlerindeki yoğun ışık, kalabalık ve hareketli görüntüler bazı kişilerde baş dönmesini tetikleyebiliyor.

Alışveriş merkezleri, parlak aydınlatmalar, hareketli yürüyen merdivenler, kalabalıklar, uzun koridorlar ve farklı renklerdeki mağaza vitrinleriyle yoğun görsel uyaranların bulunduğu alanlar. Bazı kişilerde bu ortamlar baş dönmesi ve dengesizlik hissini tetikleyebiliyor. Tıpta görsel kaynaklı baş dönmesi olarak adlandırılan bu durum, halk arasında zaman zaman market sendromu olarak da biliniyor.

Beyin, vücudun dengesini sağlamak için gözlerden, iç kulaktaki denge organından ve kaslarla eklemlerden gelen bilgileri birlikte değerlendiriyor. Yoğun hareket ve görüntülerin bulunduğu ortamlarda ise bu bilgiler arasında uyumsuzluk yaşanabiliyor. Kişi hareket etmediğini bilse de gözlerden hareket algısı oluşturan sinyaller gelebiliyor. Bunun sonucunda sersemlik, mide bulantısı ve dengesizlik ortaya çıkabiliyor.

Vestibüler migren hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, görsel açıdan yoğun ortamların şikayetleri artırdığını gösterdi.

Vestibüler migren hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, görsel açıdan yoğun ortamların şikayetleri artırdığını gösterdi.

Vestibüler migren hastaları üzerinde yapılan ve 101 kişinin değerlendirildiği bir araştırmada, katılımcıların yüzde 47,5'inin alışveriş merkezleri, marketler ve kalabalık alanlar gibi görsel açıdan yoğun ortamlarda baş dönmesi şikayetlerinin tetiklendiği ya da arttığı belirlendi. Aynı araştırmada hareket halindeki araçları, insanları ve ekranları izlemenin de hastaların yüzde 71,3'ünde belirtileri tetikleyebildiği bildirildi.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kristen K. Steenerson ve çalışma arkadaşlarının 2022'de yayımladığı bilimsel derlemede ise görsel kaynaklı baş dönmesinin hem iç kulaktan hem de merkezi sinir sisteminden kaynaklanan denge bozukluklarıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılara göre tedavide altta yatan nedenin belirlenmesi önem taşıyor. Bazı hastalarda denge rehabilitasyonu, görsel uyaranlara kontrollü alışma çalışmaları ve uygun tıbbi tedavilerden yararlanılabiliyor.

Baş dönmesinin her zaman AVM ortamından kaynaklanmadığı, tekrarlayan şikayetlerde uzmana başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Baş dönmesinin her zaman AVM ortamından kaynaklanmadığı, tekrarlayan şikayetlerde uzmana başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Alışveriş merkezinde yaşanan baş dönmesinin tek nedeni görsel uyaranlar değil. İç kulak hastalıkları, vestibüler migren, tansiyon düşüklüğü, kansızlık, kan şekeri düşmesi ve susuz kalma gibi farklı sağlık sorunları da benzer şikayetlere yol açabiliyor.

AVM, market veya kalabalık ortamlarda tekrarlayan baş dönmesi yaşayanların kulak burun boğaz ya da nöroloji uzmanına başvurması öneriliyor. Ani başlayan şiddetli baş dönmesine konuşma bozukluğu, çift görme, kol veya bacakta güçsüzlük ya da şiddetli baş ağrısı eşlik ediyorsa acil tıbbi yardım alınması gerekiyor. Kesin nedenin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme gerektiği vurgulanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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