AVM'ye Girince Başı Dönenleri İlgilendiriyor: Sebebi Sandığınızdan Çok Farklı Olabilir

Alışveriş merkezleri, parlak aydınlatmalar, hareketli yürüyen merdivenler, kalabalıklar, uzun koridorlar ve farklı renklerdeki mağaza vitrinleriyle yoğun görsel uyaranların bulunduğu alanlar. Bazı kişilerde bu ortamlar baş dönmesi ve dengesizlik hissini tetikleyebiliyor. Tıpta görsel kaynaklı baş dönmesi olarak adlandırılan bu durum, halk arasında zaman zaman market sendromu olarak da biliniyor.

Beyin, vücudun dengesini sağlamak için gözlerden, iç kulaktaki denge organından ve kaslarla eklemlerden gelen bilgileri birlikte değerlendiriyor. Yoğun hareket ve görüntülerin bulunduğu ortamlarda ise bu bilgiler arasında uyumsuzluk yaşanabiliyor. Kişi hareket etmediğini bilse de gözlerden hareket algısı oluşturan sinyaller gelebiliyor. Bunun sonucunda sersemlik, mide bulantısı ve dengesizlik ortaya çıkabiliyor.