AVM'ye Girince Başı Dönenleri İlgilendiriyor: Sebebi Sandığınızdan Çok Farklı Olabilir
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Alışveriş merkezlerinde dolaşırken aniden baş dönmesi, sersemlik ya da dengesizlik hissi yaşayanların sayısı az değil. Uzmanlara göre bunun nedeni yalnızca yorgunluk olmayabilir. Yoğun ışıklar, hareketli görüntüler ve kalabalık, beynin denge sistemini zorlayarak bu rahatsızlığa yol açabiliyor.
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Kaynak: Current Opinion in Neurology
Alışveriş merkezlerindeki yoğun ışık, kalabalık ve hareketli görüntüler bazı kişilerde baş dönmesini tetikleyebiliyor.
Vestibüler migren hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, görsel açıdan yoğun ortamların şikayetleri artırdığını gösterdi.
Baş dönmesinin her zaman AVM ortamından kaynaklanmadığı, tekrarlayan şikayetlerde uzmana başvurulması gerektiği belirtiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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