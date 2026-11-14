Kayıp Eşek İçin Herkes Seferber Oldu: Dronelar, Atlar ve Arazi Araçlarıyla Arıyorlar

Arama çalışmalarına katılanlar, eşeği bulmak için termal dronlar, arazi araçları ve atlar kullandıklarını belirtti. Hayvanın en son görüldüğü bölge Paddock Avenue ve Moon Avenue çevresi olarak açıklandı.

Kırsal Iowa'daki kasaba halkı, aradan geçen haftalara rağmen eşeği bulmak için bir araya gelmeye devam ediyor.