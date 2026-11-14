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Kayıp Eşek İçin Herkes Seferber Oldu: Dronelar, Atlar ve Arazi Araçlarıyla Arıyorlar

Kayıp Eşek İçin Herkes Seferber Oldu: Dronelar, Atlar ve Arazi Araçlarıyla Arıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 22:49
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ABD'nin Iowa eyaletindeki Glenwood kasabasında, Cadılar Bayramı sıralarında kaçan genç bir dişi eşek için arama çalışmaları sürüyor. Daha önce kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen hayvan haftalardır serbest dolaşıyor ve ekipler onu bulmak için termal dronlardan atlara kadar birçok yöntem kullanıyor.

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Kaynak: UPI

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Daha önce kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen genç dişi eşek, Cadılar Bayramı sıralarında bakıldığı yerden kaçtı.

Daha önce kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen genç dişi eşek, Cadılar Bayramı sıralarında bakıldığı yerden kaçtı.

Glenwood'da faaliyet gösteren Hooves and Paws Rescue of the Heartland adlı kurtarma kuruluşu, kayıp eşeğin durumuna dikkat çekmek için broşürler hazırladı. Broşürlerde yerel halktan hayvanı görenlerin bildirimde bulunması isteniyor.

Eşek, Cadılar Bayramı sıralarında bir kadının bakımını üstlendiği mülkten kaçtı. Tahmini yaşı 1,5 ile 2 arasında olan hayvana arama ekipleri 'Hope' yani 'Umut' adını verdi.

Arama ekipleri termal dronlar, arazi araçları ve atlarla eşeği son görüldüğü bölgede arıyor.

Arama ekipleri termal dronlar, arazi araçları ve atlarla eşeği son görüldüğü bölgede arıyor.

Arama çalışmalarına katılanlar, eşeği bulmak için termal dronlar, arazi araçları ve atlar kullandıklarını belirtti. Hayvanın en son görüldüğü bölge Paddock Avenue ve Moon Avenue çevresi olarak açıklandı.

Kırsal Iowa'daki kasaba halkı, aradan geçen haftalara rağmen eşeği bulmak için bir araya gelmeye devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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