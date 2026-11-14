Kayıp Eşek İçin Herkes Seferber Oldu: Dronelar, Atlar ve Arazi Araçlarıyla Arıyorlar
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ABD'nin Iowa eyaletindeki Glenwood kasabasında, Cadılar Bayramı sıralarında kaçan genç bir dişi eşek için arama çalışmaları sürüyor. Daha önce kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen hayvan haftalardır serbest dolaşıyor ve ekipler onu bulmak için termal dronlardan atlara kadar birçok yöntem kullanıyor.
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Kaynak: UPI
Daha önce kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen genç dişi eşek, Cadılar Bayramı sıralarında bakıldığı yerden kaçtı.
Arama ekipleri termal dronlar, arazi araçları ve atlarla eşeği son görüldüğü bölgede arıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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