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İstanbul'un En İyi İtalyan Restoranları - 2026

İstanbul'un En İyi İtalyan Restoranları - 2026

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 08:01
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İstanbul'da İtalyan restoranı seçeneği o kadar çok ki, hangisinin gerçekten iyi olduğunu anlamak zorlaşabiliyor. Oysa pizza hamurundan makarnanın yüzeyine, peynirin cinsinden zeytinyağının kalitesine kadar birkaç küçük ayrıntı, bir mutfağın ne kadar ciddi olduğunu hemen ele veriyor. Bu rehberde 2026 itibarıyla iyi bir İtalyan restoranını nasıl ayırt edeceğinizi, İstanbul'da semt semt öne çıkan adresleri ve kişi başı hesabın nasıl şekillendiğini topladık.

Kaynak: Oggusto

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İyi Bir İtalyan Restoranı Nasıl Anlaşılır? - 2026

İyi Bir İtalyan Restoranı Nasıl Anlaşılır? - 2026

İtalyan mutfağının işleyişi basit: az malzeme, ama iyi malzeme. Bir tabağı başarılı yapan şey, kalabalık bir içerik listesi değil; hamurun, makarnanın ve hammaddenin doğru işlenmesi. Bir restoranın kalitesini anlamak için de en iyi yol bu üç noktaya bakmak.

Napoli Pizzası ile Roma Usulü Pizza Arasındaki Fark Nedir?

Menüde pizzanın hangi tarzda yapıldığı, mutfağın felsefesi ve fırın altyapısı hakkında çok şey söylüyor. En temel ayrım Napoli ve Roma usulü arasında.

Napoli pizzasının hamuru yüksek su oranına sahip. Sadece un, su, maya ve tuzdan oluşuyor, içinde yağ yok. Çok ince öğütülmüş '00' tipi un kullanılıyor ve hamur 24 ile 72 saat arasında dinleniyor. Bu uzun fermantasyon hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de hamura derin bir lezzet katıyor. Kenarlar (cornicione) şişkin ve hava kabarcıklarıyla dolu, üzerinde 'leopar deseni' denen küçük yanık noktalar var. Ortası ince, yumuşak ve katlanabilir. Bunun için odun ateşinde, zemin sıcaklığı 430 ile 485°C'yi bulan tuğla fırınlarda sadece 60 ila 90 saniye pişirmek gerekiyor.

Roma usulü pizza ise tam tersine çıtır ve ince. Hamura zeytinyağı ekleniyor, su oranı daha düşük. Pişirme 300 ile 350°C arasında, üç ila beş dakika sürüyor. Kabarık kenar yok, hamur uçlara kadar aynı incelikte ve altı gevrek. İtalyanlar bu çıtırlığa 'scrocchiarella' diyor.

Özetle Napoli pizzası yumuşak, ıslak ve kabarık; Roma pizzası ince, sert ve gevrek. Garsona ya da şefe hamurun kaç saat dinlendiğini veya hangi unu kullandıklarını sormak, restoranı test etmenin en pratik yolu. İyi bir mutfak bu soruya çekinmeden, ayrıntılı cevap verir.

Ev Yapımı Makarna Nasıl Ayırt Edilir?

Menüdeki 'ev yapımı' ifadesi her zaman doğru olmayabiliyor. Kuzey İtalya geleneğindeki taze makarna, yumuşak buğday unu ve yumurtayla elde yoğruluyor; yumurtanın rengi makarnaya koyu sarı bir ton veriyor. Güney İtalya'da ise durum buğdayı irmiği kullanılıyor ve makarna genellikle kurutularak tüketiliyor.

İyi bir makarnanın yüzeyi mat, hafif tebeşirimsi ve biraz pürüzlü olur. Bronz kalıpla çekilen makarnalarda görülen bu pürüz, sosun tabakta kaymayıp makarnaya tutunmasını sağlıyor. Fabrikasyon üretimlerde yüzey daha pürüzsüz ve parlak, sos da çoğu zaman tabağın dibinde birikiyor.

Ravioli, tortellini gibi dolgulu makarnalarda kusursuz simetri aramayın. Kenarlardaki küçük şekil farkları ve katlanma izleri el işçiliğinin imzası. Pişirme tarafında taze makarna iki üç dakikada hazır oluyor ve yine de ortasında hafif bir direnç, yani 'al dente' bir dokusu olmalı.

Bir de servis detayı var: iyi restoranda makarna kaseye konup üstüne sos dökülmez. Makarna, haşlama süresinin son dakikasında sos tavasına alınır ve haşlama suyundaki nişastayla sosun yağı birlikte çırpılır. Buna 'mantecatura' deniyor. Sonuçta sos makarnayı ipeksi bir tabaka gibi sarar.

Otantik İtalyan Mutfağında Hangi Malzemeler Kullanılır?

Otantik bir İtalyan mutfağının kimliği, kullandığı menşe korumalı ürünlerde saklı. DOP ve IGP etiketleri bunun göstergesi.

Peynirde 'Parmesan' adıyla satılan endüstriyel taklitler yerine, en az 24 ay yıllandırılmış Parmigiano Reggiano ya da Grana Padano beklenir. Cacio e Pepe, Carbonara, Amatriciana ve Gricia gibi Roma klasiklerinde ise inek değil koyun sütünden yapılan, daha keskin ve tuzlu Pecorino Romano kullanılır.

Şarküteride en sık yapılan hata bacon kullanmak. Gerçek bir Carbonara ya da Amatriciana, domuz yanağından yapılan Guanciale ya da Pancetta ister. İstanbul'da helal kesim arayan misafirler için bazı şefler tütsülenmiş dana yanağı ya da kurutulmuş kuzu pastırmasıyla benzer bir denge kurmaya çalışıyor.

Zeytinyağı sadece pişirme aracı değil, tabağı bitiren bir lezzet unsuru. İyi restoranlar asiditesi düşük, erken hasat, soğuk sıkım sızma zeytinyağı kullanıyor. Domateste ise özellikle Napoli pizzası ve ragù soslar için Vezüv'ün volkanik topraklarında yetişen San Marzano tercih ediliyor. Sentetik aromalı 'trüf yağı' ise gastronomi yazarlarının mekanın kalitesini düşüren bir işaret saydığı bir uygulama. Aynı hassasiyet endüstriyel balsamik yerine yıllarca fıçıda bekletilmiş geleneksel Modena balsamiğinde de aranıyor.

İstanbul'un En İyi İtalyan Restoranları: Semt Semt Liste - 2026

İstanbul'un En İyi İtalyan Restoranları: Semt Semt Liste - 2026

İstanbul, Asya ile Avrupa'nın buluştuğu şehir olarak İtalyan mutfağını da her semtte farklı bir kimlikle sunuyor. Boğaz'ın lüks mekanlarından Pera'nın nostaljik sokaklarına, Anadolu Yakası'nın daha rahat şef lokantalarına kadar geniş bir harita var.

Nişantaşı ve Teşvikiye'deki İtalyan Restoranları

Moda, sanat ve alışveriş merkezi Nişantaşı-Teşvikiye hattında yeme içme kültürü şık ama rahat. Öğleden sonra bir kadeh Prosecco ile başlayıp uzun akşam yemeğine dönüşen buluşmalar burada sık görülüyor.

Bölgenin öne çıkan adreslerinden biri Teşvikiye'deki Cortiletto Pizzeria. İtalyan taş fırınından çıkan pizzaları, İtalyan ve Türk şaraplarına eşlik eden küçük bahçesiyle özellikle cuma akşamüstleri dolup taşıyor. Abartıdan uzak, samimi bir trattoria havası var. Bölgenin genel müşteri profili tasarımcılar, sanatçılar, yabancı ve semtin eski sakinlerinden oluştuğu için menülerde klasik tarifler modern bir sunumla geliyor.

Karaköy ve Galata'daki İtalyan Mutfağı Adresleri

Ceneviz ve Venedik dönemine uzanan ticaret geçmişi sayesinde Galata ve Karaköy, şehirde İtalyan ruhunun en doğal hissedildiği yer. Arnavut kaldırımlı sokaklar, taş binalar ve Levanten dokusu bu mutfağa hazır bir sahne kuruyor.

Galata'daki Il Cortile Istanbul bu hattın güçlü temsilcilerinden. Tarihi dokuyu İtalyan avlu kültürüyle birleştiren mekan, paylaşımlı başlangıçları ve şık akşam yemekleriyle biliniyor. Şef Nihat Sancar yönetimindeki mutfakta kuşkonmaz çorbası ve burrata gibi taze lezzetler öne çıkıyor.

Pera'da Soho House bünyesindeki Cecconi's ise Venedik esintili menüsüyle dikkat çekiyor. Cicchetti adı verilen küçük atıştırmalıklar, el yapımı makarnalar ve odun fırını pizzaları var. Pazar brunch'ı da mekanın sevilen yanlarından.

Bebek ve Arnavutköy'de Boğaz Kıyısındaki İtalyan Restoranları

Boğaz hattı İstanbul'da fine dining'in merkezi. Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme'deki restoranlar manzarayı, servis kalitesini ve lüks tüketimi bir arada sunuyor. Buralarda haftalar öncesinden rezervasyon yapmak ve şık giyinmek neredeyse standart.

Kuruçeşme'deki Olea Bosphorus & The Bar, İtalyan mutfağını Boğaz manzarasıyla buluşturuyor ve özellikle romantik akşam yemekleri ile kutlamalar için tercih ediliyor. Aynı sahil şeridinde Novikov, İtalyan ve Asya mutfaklarını aynı çatı altında ama birbirine karıştırmadan sunuyor. İtalyan tarafında ıstakoz ve trüf gibi yüksek profilli malzemeler öne çıkıyor. Bebek çevresinde Da Vittorio Ristorante Italiano da köklü İtalyan geleneğini şık bir çerçevede sürdüren isimlerden biri.

Kadıköy ve Moda'daki Pizzacılar ve Trattorialar

Anadolu Yakası, Avrupa Yakası'nın gösterişli fine dining anlayışına karşı daha sıcak ve ürün odaklı bir çizgide. Kadıköy, Moda, Suadiye ve Caddebostan'da samimi trattoriaları ve şef lokantalarını görüyoruz.

Moda'da Aida - Vino e Cucina, telaşsız ritmiyle romantik akşam yemekleri için uygun küçük bir şarap barı ve restoran. Kadıköy çarşı bölgesindeki Fauna ise günlük hazırlanan taze makarnaları ve mevsimsel malzemeye verdiği önemle öne çıkıyor. Bağdat Caddesi ve Suadiye hattında bahçeli COTTO Gastro, Napoliten pizza, taze makarna ve İtalyan klasiklerini yerel malzemelerle harmanlıyor. Casa Mamma ve Brio Italian Restaurant da bölgenin diğer seçenekleri arasında.

İstanbul'da Hangi İtalyan Yemeği Nerede Yenir?

İstanbul'da Hangi İtalyan Yemeği Nerede Yenir?

Mekanın atmosferi kadar hangi yemekte uzmanlaştığı da doğru adresi seçmenin anahtarı. Pizza için başka, trüflü makarna için başka, tatlı için başka bir yere gitmek isteyebilirsiniz.

İstanbul'da Napoli Pizzası Yapan En İyi Restoranlar

Otantik Napoli pizzası arıyorsanız hamur suyuna, fermantasyona ve fırın sıcaklığına önem veren mekanlara bakın. Suadiye'deki COTTO Gastro, uzun fermantasyon ve kenar kabarıklığı gibi Napoli ölçütlerini uygulayan yerlerden biri. Avrupa Yakası'nda Teşvikiye'deki Cortiletto Pizzeria, yüksek ısılı taş fırınından çıkan leopar desenli pizzalarıyla tutarlı bir performans gösteriyor.

Daha köklü bir adres isteyenler için İstanbul'un ilk İtalyan restoranlarından Da Mario, odun fırınında pişen pizzalarıyla yıllardır aynı çizgide. Vadistanbul'daki Filo D'olio da şef Danilo Zanna yönetiminde un kalitesine ve hamur elastikiyetine önem veren modern seçeneklerden.

Trüflü ve Deniz Mahsullü Makarna Sunan İtalyan Restoranları

Trüf ve yabani mantar sevenler için Kuruçeşme'deki Novikov, siyah trüflü ve yabani mantarlı risottosu ile içi kremsi, dışı çıtır porcini arancinileriyle öne çıkıyor. Pera'daki Cecconi's yabani mantarlı risotto ve siyah trüf, kabak çiçeği ile ricotta ile hazırlanan odun fırını pizzasıyla iyi bir alternatif. Etiler'in köklü mekanı La Scarpetta ise taze trüfle hazırlanan dana carpaccio ve paccheri makarnasıyla bu kategorinin referans adreslerinden. Filo D'olio'nun parmesan tekerinde masada karıştırılan fettuccine'si de hem lezzeti hem gösterisiyle dikkat çekiyor.

Deniz mahsulü tarafında Galata'daki Il Cortile Istanbul adaçaylı karides ravioli ve ahtapot-levrek carpaccio ile deniz ürünlerinin narin yapısını korumayı başarıyor. Lüks arayanlar için Novikov'un ıstakozlu makarnası ise denizin iyotlu notasını taze makarnayla buluşturuyor.

Tiramisu ve Panna Cotta İçin İstanbul'daki İtalyan Mekanları

İyi bir tiramisu kaliteli savoiardi bisküvisine, yağ oranı yüksek mascarponeye ve yoğun espressoya dayanıyor. Teşvikiye'deki Cortiletto Pizzeria, pizza ve şarap keyfinin ardından hafif ve ıslak dokulu tiramisusuyla müdavimlerini memnun ediyor. Sicilya usulü tatlı arayanlar için Galata'daki Il Cortile'nin taze dağ meyveli cannolisi menüde ayrı duruyor.

Kaşıkla dokunulduğunda hafifçe titremesi gereken panna cotta ise Boğaz kıyısındaki Olea Bosphorus ve Da Vittorio gibi fine dining mekanlarının tadım menülerinin zarif kapanışlarından.

İstanbul İtalyan Restoranları: Kullanıcı Yorumları

İstanbul İtalyan Restoranları: Kullanıcı Yorumları

Eleştirmen değerlendirmelerinin yanında kullanıcı yorumları, bir restoranın zaman içinde ne kadar tutarlı kaldığını gösteren en açık veri. Yorumlara bakıldığında misafirlerin artık sadece şatafat aramadığı, hikâyesi olan ve dürüst bir mutfağa daha çok değer verdiği görülüyor.

İstanbul'da En Otantik Bulunan İtalyan Restoranları Hangileri?

Otantiklik denince akla gelen isimler çoğunlukla yıllardır standardını bozmayan köklü mekanlar. İstanbul'un ilk İtalyan restoranlarından sayılan Da Mario, odun fırınında hazırlanan ekmek ve pizzaları, ev yapımı makarnalarıyla bu listenin başında geliyor. Etiler'deki Paper Moon ise her seferinde aynı standardı yakalamasıyla bilinen, müdavim kültürünün en güçlü olduğu adreslerden. Cipriani ve Eataly gibi uluslararası markalar da otantiklik algısını güçlendiren diğer isimler.

İtalyan Restoranlarında En Çok Övülen Yemekler Neler?

Yorumlarda öne çıkan tabaklar genellikle masada paylaşmaya uygun, görsel olarak iştah açan ve çok katmanlı olanlar. La Scarpetta'da ince dilimlenmiş dana carpaccio ile paccheri makarnası sık sık övülüyor. Il Cortile Istanbul'da taş fırından çıkan Funghi ve Diavola pizzaları, Bergama tulum peynirli ve dana kaburgalı arancini gibi yerel dokunuşlar favoriler arasında. Vadistanbul'daki Filo D'olio'da ise devasa bir parmesan tekerinde masada karıştırılan fettuccine ile ev yapımı gnocchi, sunumu ve aromasıyla yüksek puan alıyor.

İstanbul'da İtalyan Restoranında Akşam Yemeği Deneyimi Nasıl?

Deneyim, ne beklediğinize göre değişiyor. Bir yanda La Scarpetta ya da Galataport'taki Frankie gibi tempolu, müzikli ve hareketli mekanlar var. İş çıkışı buluşmaları ve enerjik kutlamalar için uygun görülüyorlar. Öte yanda Kadıköy'deki Aida - Vino e Cucina ve Kuruçeşme'deki Olea Bosphorus gibi kısık sesli, sakin servisli, uzun sohbete elverişli yerler var. Özellikle çiftler yıldönümü gibi özel günlerde bu ikinci gruba yöneliyor.

Servis ekibinin liyakati de deneyimi belirleyen unsurlardan biri. Michelin yıldızlı Mikla'nın genel müdürü Sabiha Apaydın, servis ekibinin değişmemesinin ve hep aynı ekiple karşılaşılmasının çok değerli olduğunu söylemişti. Aynı durum üst düzey İtalyan restoranları için de geçerli: adınızın hatırlanması, şarap tercihinizin bilinmesi ve baştan sona kişisel bir hizmet, İtalyan konukseverliğinin en çok beğenilen yönü.

İstanbul İtalyan Restoranı Fiyatları 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

İstanbul İtalyan Restoranı Fiyatları 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

İtalyan mutfağı un, yıllandırılmış peynir, şarküteri, trüf, şarap ve zeytinyağı gibi kalemlerde ithalata bağımlı. Kur ve lojistik maliyetleri arttıkça bu mutfağın menü fiyatlarına yansıması diğer yerel mutfaklara göre daha sert oluyor. Aşağıdaki karşılaştırmalar kesin tutarlar değil, mekanların genel fiyat algısına dayanıyor; güncel fiyatlar için menüye bakmakta fayda var.

İstanbul'da Bir Napoli Pizzası Ne Kadar?

Bir Napoli pizzasının fiyatı sadece un ve suyla belirlenmiyor. İtalyan menşeli '00' un, gerçek San Marzano domates sosu ve manda sütünden taze mozzarella di bufala, soğuk zincir lojistiğiyle birlikte maliyetin ana kalemleri.

Anadolu Yakası'nda Suadiye ve Moda gibi bölgelerdeki trattoria ve pizzeria konseptli mekanlarda (örneğin COTTO Gastro ya da Cortiletto) standart bir Margherita veya Diavola makul ama premium sayılabilecek bir fiyat aralığında. Avrupa Yakası'nda Teşvikiye, Etiler, Kuruçeşme ve Pera'daki La Scarpetta, Il Cortile ve Cecconi's gibi mekanlarda ise trüf, özel peynirler ve deniz ürünü eklemeleriyle birlikte lokasyon ve marka değeri fiyata belirgin biçimde yansıyor.

Trattoria ve Fine Dining İtalyan Restoranı Fiyat Karşılaştırması

Sektörde kişi başı hesap genellikle bir başlangıç, bir ana yemek (makarna ya da pizza) ve bir kadeh şarap ya da kokteylden oluşan standart sepetle hesaplanıyor. Buna göre mekanlar kabaca üç gruba ayrılıyor.

Butik pizzeria ve lokal trattoriaların (Cortiletto, COTTO Gastro, Fauna, Aida) fiyatları orta segmentte kalıyor. Samimi bir ortam, ahşap ve taş ağırlıklı dekorasyon ve rahat bir kıyafet kodu var; bütçeyi zorlamadan haftada bir ya da birkaç kez gidilebilecek yerler.

La Scarpetta, Il Cortile, Filo D'olio, Paper Moon ve Cecconi's gibi premium İtalyan restoranları üst segmentte. Yüksek tavanlı mekanlar, geniş şarap kavları ve özenli şık bir kıyafet kodu bekleniyor. Daha çok iş yemeği, yıldönümü ya da özel kutlama için tercih ediliyorlar.

Olea Bosphorus, Novikov ve Da Vittorio gibi Boğaz'daki fine dining mekanları ise en üst segmentte. Kesintisiz manzara, sommelier hizmeti ve vale gibi ayrıcalıklar var. Nadir rekolte bir İtalyan şarabı (Barolo ya da Brunello di Montalcino gibi), mevsimlik beyaz trüf rendesi ya da ıstakoz ve havyar gibi ürünler siparişe eklendiğinde hesap, standart kişi başı tutarın çok üzerine çıkabiliyor.

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SSS: İstanbul İtalyan Restoranları Hakkında Merak Edilenler

SSS: İstanbul İtalyan Restoranları Hakkında Merak Edilenler

İstanbul'da En İyi İtalyan Restoranı Hangisi?

'En iyi' tamamen beklentinize bağlı: romantik bir akşam mı, iş yemeği mi, yaratıcı bir mutfak mı, yoksa sadece otantik bir tabak makarna mı arıyorsunuz? Yıllardır değişmeyen bir kalite istiyorsanız Da Mario ve Etiler'deki Paper Moon güvenilir seçenekler. Tarihi bir atmosfer ve modern bir yorum arıyorsanız Galata'daki Il Cortile Istanbul ile Kuruçeşme'de Boğaz manzaralı Olea Bosphorus öne çıkıyor. Gösteri ve yaratıcılık ön planda olsun diyorsanız, şef Danilo Zanna imzalı Filo D'olio ile İtalyan ve Asya mutfağını bir araya getiren Novikov bu listede yer alıyor. Neolokal, Mikla ve Turk Fatih Tutak gibi Michelin yıldızlı mekanlar ise Türk mutfağını modernleştirerek şehrin genel çıtasını yükseltiyor.

İstanbul'da Glutensiz Makarna Sunan İtalyan Restoranı Var mı?

Büyük ve premium İtalyan restoranlarının çoğu artık menüsünde glutensiz makarna seçeneği bulunduruyor. Cecconi's, Paper Moon, La Scarpetta ve Il Cortile gibi mekanlarda mısır, pirinç ve nohut unu karışımlarından yapılan, pişerken formunu koruyan alternatifler sunulabiliyor. Ancak siparişten önce garsona sormakta fayda var.

Önemli bir uyarı da çölyak hastaları için: Napoli ya da Roma usulü pizza yapılan mutfaklarda havada sürekli un tozu bulunuyor ve çapraz bulaşma riski yüksek. Hafif bir diyet tercihi olanlar glutensiz pizzayı deneyebilir, ancak ciddi çölyak hassasiyeti olanların fırın ortamından uzak durması ve ayrı kaplarda haşlanan glutensiz makarnayı seçmesi öneriliyor.

İtalyan Restoranlarında Rezervasyon Gerekir mi?

Boğaz hattındaki ve popüler semtlerdeki üst düzey İtalyan restoranlarında rezervasyon fiilen zorunlu. Kuruçeşme'deki Olea Bosphorus ve Novikov gibi kapasitesi sınırlı, manzarası güçlü mekanlarda özellikle gün batımı saatleri ve hafta sonu akşamları için haftalar öncesinden yer ayırtmak gerekiyor. Galataport'taki Frankie, Harbiye'deki Madera ve Ulus'taki Sunset Grill & Bar gibi yoğun mekanlarda da Sevgililer Günü, yıldönümü ya da cuma-cumartesi akşamları için kapıdan girip masa bulmak çok zor.

Kadıköy'deki Aida - Vino e Cucina ve Teşvikiye'deki Cortiletto Pizzeria gibi daha butik yerlerde hafta içi öğle ve erken akşam saatleri daha esnek. Yine de cuma akşamüstü ve hafta sonu için önceden haber vermek kapıda beklememenin en kolay yolu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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