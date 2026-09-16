Michelin Yıldızlı Restoranda Skandal: Şef Arda Türkmen'in Tabağından Solucan Çıktı!

Türkiye'de şef denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Arda Türkmen, yıllar içerisinde yalnızca restoranlarıyla değil, televizyon programları ve sosyal medyadaki içerikleriyle de geniş bir kitleye ulaştı.

Özellikle Arda'nın Mutfağı ile yıllardır ekranlarda olan Türkmen, yemek tariflerini herkesin anlayabileceği şekilde anlatması ve mutfaktaki rahat tavırlarıyla kendine oldukça sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu.

İşin yalnızca ekran tarafında da değil elbette. Uzun yıllardır restoran işletmeciliğinin içinde olan Türkmen, gastronomi dünyasını yakından takip ediyor; seyahatlerinde dünyanın farklı noktalarındaki restoranları, şefleri ve mutfakları deneyimlemeyi de ihmal etmiyor.

Haliyle söz konusu iyi yemek ve restoran deneyimi olduğunda ne beklemesi gerektiğini bilen biri kendisi.

Fakat geçtiğimiz günlerde Fransa'da ziyaret ettiği Michelin yıldızlı bir restoranda yaşadığı deneyim, bugüne kadar denediklerinden biraz(!) farklı çıktı.

Çünkü bu kez menüde olmayan bir şey tabağına kadar gelmişti...