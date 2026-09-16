Michelin Yıldızlı Restoranda Skandal: Şef Arda Türkmen'in Tabağından Solucan Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'daki Michelin yıldızlı bir restoranda yaşadığı akşam yemeği kabusunu sosyal medyadan paylaştı. Tabağının yarısını bitirdikten sonra fark ettiği minik bir solucan, hem kendisini hem de takipçilerini şoke etti. Üstüne bir de restoranın verdiği tepki olay oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Türkmen, yıllardır mutfakla iç içe olanların da yemek yapmayı yalnızca televizyondan izlemeyi sevenlerin de yakından tanıdığı isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte tam da damak zevkiyle tanınan bu ismin başına geçtiğimiz günlerde hiç beklemediği bir olay geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın