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Michelin Yıldızlı Restoranda Skandal: Şef Arda Türkmen'in Tabağından Solucan Çıktı!

Michelin Yıldızlı Restoranda Skandal: Şef Arda Türkmen'in Tabağından Solucan Çıktı!

Fransa
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2026 - 18:50
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Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'daki Michelin yıldızlı bir restoranda yaşadığı akşam yemeği kabusunu sosyal medyadan paylaştı. Tabağının yarısını bitirdikten sonra fark ettiği minik bir solucan, hem kendisini hem de takipçilerini şoke etti. Üstüne bir de restoranın verdiği tepki olay oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Arda Türkmen, yıllardır mutfakla iç içe olanların da yemek yapmayı yalnızca televizyondan izlemeyi sevenlerin de yakından tanıdığı isimlerden biri.

Arda Türkmen, yıllardır mutfakla iç içe olanların da yemek yapmayı yalnızca televizyondan izlemeyi sevenlerin de yakından tanıdığı isimlerden biri.

Türkiye'de şef denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Arda Türkmen, yıllar içerisinde yalnızca restoranlarıyla değil, televizyon programları ve sosyal medyadaki içerikleriyle de geniş bir kitleye ulaştı.

Özellikle Arda'nın Mutfağı ile yıllardır ekranlarda olan Türkmen, yemek tariflerini herkesin anlayabileceği şekilde anlatması ve mutfaktaki rahat tavırlarıyla kendine oldukça sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu.

İşin yalnızca ekran tarafında da değil elbette. Uzun yıllardır restoran işletmeciliğinin içinde olan Türkmen, gastronomi dünyasını yakından takip ediyor; seyahatlerinde dünyanın farklı noktalarındaki restoranları, şefleri ve mutfakları deneyimlemeyi de ihmal etmiyor.

Haliyle söz konusu iyi yemek ve restoran deneyimi olduğunda ne beklemesi gerektiğini bilen biri kendisi.

Fakat geçtiğimiz günlerde Fransa'da ziyaret ettiği Michelin yıldızlı bir restoranda yaşadığı deneyim, bugüne kadar denediklerinden biraz(!) farklı çıktı.

Çünkü bu kez menüde olmayan bir şey tabağına kadar gelmişti...

İşte tam da damak zevkiyle tanınan bu ismin başına geçtiğimiz günlerde hiç beklemediği bir olay geldi.

ransa'da Michelin yıldızlı bir restoranda akşam yemeğine çıkan Arda Türkmen, tabağının yarısını bitirdiğinde gözlerine inanamadı: Yemeğin içinde küçük, canlı bir solucan hareket ediyordu. Arda Türkmen'i asıl kızdıran ise tabağından solucan çıkmasından çok Michelin yıldızlı restoranın sonrasında sergilediği tavır oldu!

Türkmen'in anlattığına göre restoranın şefi yaşananlar boyunca hemen karşılarındaydı. Buna rağmen masaya gelip ne olduğunu açıklamadı, konuyla bizzat ilgilenmedi ve özür dilemedi. Servis bittikten sonra da mutfaktan çıkıp gitti. Üstelik gecenin sonunda bir sürpriz daha vardı. Tabağından solucan çıkmasına rağmen Türkmen ve beraberindekilerden kişi başı fix menü ücretinin tamamı tahsil edildi.

Türkmen, yaşadıklarını kendi ağzından şöyle anlattı:

'En çok sorulan sorulara cevap vereyim: Hayır yemedim, ama tabağın yarısına geldiğimde fark ettim ve garsonu çağırıp şef bunu görmek ister dedim... Garsondan, 'Ah bu yeşillikler' gibi saçma bir cevap geldi. Ekstra bir course yemek ikram etmek istedi, çay ve kahve ikram etti. Şef gelip bizzat konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine, hemen karşımızda olmasına rağmen servisi bitince mutfaktan çıktı ve gitti. Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı.'

Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle olayı gündeme taşıyan Türkmen, takipçilerine de 'Tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?' diye sormuştu. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı; Michelin yıldızlı bir mekanda böylesine temel bir hijyen hatasının yaşanması kadar, restoranın olaya verdiği tepki de tartışmanın odağına oturdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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