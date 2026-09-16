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21 – 27 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

21 – 27 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 18:51
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Eylül ayının son haftasına girerken sonbahar rüzgarları sahnelerin yüksek enerjisiyle ısınıyor! 21 – 27 Eylül 2026 haftasında müziğin ve sanatın ritmi Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de tam anlamıyla zirveye ulaşıyor. Efsanevi isimler Yıldız Tilbe, Sertab Erener ve Candan Erçetin'den, dünya çapındaki yıldız Sami Yusuf'a; nostaljik 90'lar festivallerinden mum ışığında büyüleyici bale gösterilerine kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 21 – 27 Eylül haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara'da bu hafta 90'lar rüzgarı esiyor, dünyaca ünlü isimler dev sahnelerde ağırlanıyor ve alternatif sahnelerde ritim hiç düşmüyor!

Pop, Rock & Ana Akım

  • Muazzez Ersoy: 23 Eylül Çarşamba 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz eserleriyle nostalji yaşatıyor.

  • Yaşar: 25 Eylül Cuma 18.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te 90'ların en sıcak şarkılarını seslendiriyor.

  • Derya Bedavacı: 25 Eylül Cuma 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde duygu yüklü performansıyla yerini alıyor.

  • Bengü: 26 Eylül Cumartesi 20.00'de Vega Center AVM'de pop hitleriyle enerjiyi yükseltiyor.

  • Yıldız Tilbe: 26 Eylül Cumartesi 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde dillerden düşmeyen şarkılarıyla mest ediyor.

  • Murat Dalkılıç: 26 Eylül Cumartesi 21.00'de Congresium Ankara'da.

  • Serkan Nişancı: 26 Eylül Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da.

  • Cüneyt Tek: 26 Eylül Cumartesi 21.00'de Bergüzar Sahne'de.

  • Levent Yüksel: 27 Eylül Pazar 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde stadyum ruhunu aratmayan bir dinleti sunuyor.

Festivaller, Alternatif Sahne & Rap

  • Gökay Deniz: 22 Eylül Salı 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Sami Yusuf: 23 ve 24 Eylül'de Congresium Ankara'da görkemli performansıyla dünya müziğini başkente taşıyor.

  • Pandami: 24 Eylül Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Güncel Gürsel Artıktay: 24 Eylül Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Sancak: 24 Eylül Perşembe 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Sena Gül (Paptircem) Akustik Konseri: 25 Eylül Cuma 20.00'de Hall EV.ankara'da.

  • Cevdet Bağca: 25 Eylül Cuma 20.30'da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde.

  • Ali Doğan Gönültaş Kendice Konseri: 25 Eylül Cuma 20.30'da Kült Teras'ta müzikseverlerle buluşuyor.

  • Can Ozan: 25 Eylül Cuma 21.00'de Jolly Joker Ankara'da alternatif tınılarıyla ruhu sarıyor.

  • 90'lar Türkçe Pop Fest: Rafet El Roman, Çelik, Ayna, Mansur Ark, Grup Vitamin ve Reyhan Karaca'nın katılımıyla 26 Eylül Cumartesi 16.00'da ODTÜ MD Vişnelik'te zamanda yolculuk yaptırıyor.

  • Evrencan Gündüz: 26 Eylül Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da bitmeyen enerjisiyle sahne alıyor.

  • Ezgi Alaş: 26 Eylül Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Oktoberfest: Redd, Vega, TurkodiRoma: 27 Eylül Pazar 17.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te festival ateşini yakıyor.

  • Mikail Turan: 27 Eylül Pazar 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Sansar Salvo: 27 Eylül Pazar 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da rap ritimleriyle sahnede.

Sahne Sanatları, Konsept Geceler & Partiler

  • Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi - Le Trio Joubran & Azam Ali: 22 Eylül Salı 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde.

  • Duygu Kazan'la 90'lar Retrosu: 23 Eylül Çarşamba 20.00'de 6:45 Pub Başkent'te.

  • Arabic Night: 23 Eylül Çarşamba 20.00'de Rabarba'da.

  • Afara-Bir Arabesk Müzikali: 23 Eylül Çarşamba 20.30'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Genco Erkal Sahnesi'nde.

  • GALA BALLET: 24 Eylül Perşembe 20.00'de MEB Şura Salonu'nda mum ışığında zarif bir bale şöleni sunuyor.

  • THE WEEKND TRIBUTE SHOW - MARCOS KENEDY: 25 Eylül Cuma 20.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 25 Eylül Cuma 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 25 Eylül Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Vaginal Rupture DISSOCATION: 25 Eylül Cuma 21.21'de Haymatlos Mekan'da.

  • Meltem Hayırlı: 25 Eylül Cuma 23.00'te Three Ankara'da.

  • Pixel Season Opening: Ephy Pinkman: 25 Eylül Cuma 23.00'te Pixel'de.

  • Sonbahara Merhaba Konseri: 26 Eylül Cumartesi 18.00'de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde.

  • Prenslerin Öcü: 26 Eylül Cumartesi 20.30'da Kulüp Müjgan'da.

  • Candles and Echoes - Ankara: 26 Eylül Cumartesi 21.00'de MEB Şura Salonu'nda mumların masalsı atmosferinde dinleti sunuyor.

  • Congulus: 26 Eylül Cumartesi 21.21'de Haymatlos Mekan'da.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 26 Eylül Cumartesi 21.30'da Route Ankara Sahnesi'nde.

  • Sachsentrance: 26 Eylül Cumartesi 23.00'te Pixel'de.

  • Fire & Whisper: 27 Eylül Pazar 19.00'da Congresium Ankara'da.

  • Pir Sultan Abdal Müzikali: 27 Eylül Pazar 19.00'da Ankara Çayyolu Sahnesi'nde.

  • Fazıl Say Jazz Quintet: 27 Eylül Pazar 21.00'de Bilkent Odeon'da piyanosuyla caz tınılarını harmanlıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir; senfonik konserlerden körfezde mehtaplı fasıl gecelerine, şık balelerden alternatif rock sahnelerine kadar uzanan inanılmaz zengin bir haftaya ev sahipliği yapıyor.

Güçlü Sesler: Pop & Rock

  • Yıldız Tilbe: 21 Eylül Pazartesi 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda yüreklere dokunuyor.

  • Berkay: 22 Eylül Salı 20.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Buray: 23 Eylül Çarşamba 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda hitleriyle romantik bir akşam vadediyor.

  • Cem Adrian: 23 Eylül Çarşamba 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sınırları aşan sesiyle büyülüyor.

  • Candan Erçetin - Doğu Batı Senfonisi: 24 Eylül Perşembe 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz bir müzik şöleni sunuyor.

  • Musa Göçmen Senforock: 24 Eylül Perşembe 21.00'de SoldOut Performance Hall'da rock ve klasiği birleştiriyor.

  • Bizlik Masalar - Sıla & Yaşar: 27 Eylül Pazar 18.30'da Parc Ceremonie Güzelbahçe'de iki güçlü isimle yemekli ve çok şık bir müzik deneyimi yaşatıyor.

  • Melek Mosso: 27 Eylül Pazar 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda enerjik performansıyla parlıyor.

  • Çelik: 27 Eylül Pazar 21.00'de Ooze Venue'de 90'ların unutulmaz ruhunu sahneye taşıyor.

Alternatif Sahne, Akustik, Caz & Klasik Müzik

  • Ali Doğan Gönültaş Kendice Konseri: 23 Eylül Çarşamba 20.30'da Zahane / İzmir'de.

  • Murat Bolat ve Anadolu Retrosu: 24 Eylül Perşembe 20.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • UrlaDam'da Caz: 25 ve 27 Eylül'de UrlaDam Ağaçlı Sahne'de kaliteli notaların zarafetini sunuyor.

  • Taylan Boylu: 25 Eylül Cuma 20.00'de Rene Lokal'de.

  • Velet: 25 Eylül Cuma 21.30'da Hayal Kahvesi İzmir'de rap ritimleriyle sahnede.

  • Ari Barokas: 25 Eylül Cuma 22.00'de SoldOut Performance Hall'da rock müziğin sevilen ismiyle alternatif bir gece.

  • Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 26 Eylül Cumartesi 20.30'da Bi'Kahve Bi'Sahne'de dinginliği notalarla buluşturuyor.

  • Can Güngör 'Akustik Üçlü': 26 Eylül Cumartesi 21.30'da Monk Community'de samimi bir dinleti sunuyor.

  • EFO: 27 Eylül Pazar 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

Sahne Sanatları, Partiler & Konsept Geceler

  • Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi - Le Trio Joubran & Azam Ali: 21 Eylül Pazartesi 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 22 Eylül Salı 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda.

  • Kadınlar Matinesi: 23 Eylül Çarşamba 21.30'da Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • Roman Gecesi & Gün Batımı & Mehtap Körfez Turu: 25 Eylül Cuma 20.30'da Konak Vapur İskelesi'nden hareket ederek denizin ortasında eşsiz bir eğlence sunuyor.

  • CRUSH: 25 Eylül Cuma 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda.

  • Candles and Echoes - Nif Bağları: 25 Eylül Cuma 21.00'de Nif Bağları'nda doğanın içinde mum ışığı dinletisi yaşatıyor.

  • Back to City: TANERMAN: 25 Eylül Cuma 21.00'de Cliff Venue'de.

  • Feel The Love 90's: 25 Eylül Cuma 22.00'de Renaissance Izmir Hotel / SkyFire Restaurant'ta.

  • Petch Mode: 26 Eylül Cumartesi 20.00'de Skiff PGM Alsancak'ta.

  • Başbaşa Band Alaturka - Müzede Fasıl Gecesi: 26 Eylül Cumartesi 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde nostaljik bir akşam.

  • Candles and Echoes: Golden Swan: 26 Eylül Cumartesi 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde.

  • Candlelit Ballet: Golden Swan: 26 Eylül Cumartesi 20.30'da Elhamra Sahnesi'nde zarif bir bale deneyimi yaşatıyor.

  • Oldies'n Goldies Forever Young Party: 26 Eylül Cumartesi 21.00'de Skiff PGM Alsancak'ta.

  • Ceren Sagu: 26 Eylül Cumartesi 22.00'de Ooze Venue'de.

  • Vj Bülent ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 26 Eylül Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall'da bitmeyen dans vadediyor.

  • Pango - Presented by Maze: 26 Eylül Cumartesi 23.00'te Maze İzmir'de.

  • Vintage Market | Kovan Myvia: 27 Eylül Pazar 14.00'te MyVia Kovan - Bornova'da müzik ve alışverişi birleştiriyor.

  • Kadınlar Matinesi: 27 Eylül Pazar 18.00'de Summer Shine Club'ta.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Açık Hava Tiyatrosu ve Merinos AKM bu hafta uluslararası dayanışma konserlerinden, mum ışığında şık balelere uzanan seçkin bir sanat takvimine ev sahipliği yapıyor.

  • Murat Bolat ve Anadolu Retrosu: 23 Eylül Çarşamba 20.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi - Le Trio Joubran & Azam Ali: 23 Eylül Çarşamba 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikal bir buluşma yaşatıyor.

  • Candlelit Ballet: Golden Swan: 25 Eylül Cuma 20.15'te Merinos AKM - Orhangazi Salonu'nda mum ışığında zarif bir bale deneyimi sunuyor.

  • Sertab Erener: 25 Eylül Cuma 20.30'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda eşsiz vokaliyle mest ediyor.

  • Gece Yolcuları: 25 Eylül Cuma 21.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • GALA BALLET: 26 Eylül Cumartesi 20.00'de Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda şık bir sanat akşamı yaşatıyor.

  • Yung Ouzo: 26 Eylül Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da rap ritimleriyle tempoyu zirveye çıkarıyor.

  • ElMusto: 27 Eylül Pazar 18.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Mahsun Kırmızıgül: 27 Eylül Pazar 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda usta yorumuyla dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Öğrenci kenti Eskişehir'de yeni sezon partilerle açılırken, hafta sonu sabahları da müzikli kahvaltılarla tatlanıyor.

  • Yung Ouzo: 23 Eylül Çarşamba 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de rap fırtınası estiriyor.

  • the Eskisehir Reunion: 25 Eylül Cuma 21.00'de The Main Eskişehir'de sezon açılışını büyük bir partiyle yapıyor.

  • Ayna: 25 Eylül Cuma 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de nostalji dolu unutulmaz şarkılarını söylüyor.

  • Sancak: 25 Eylül Cuma 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de duygu yüklü performansını sergiliyor.

  • Redd: 26 Eylül Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de rock enerjisiyle sahneyi sallıyor.

  • Kahvaltı Konseri: Akustik Canlı Müzik Eşliğinde Serpme Kahvaltı: 27 Eylül Pazar 10.45'te Gibi Cafe Sahne & Mutfak'ta pazar keyfini notalarla buluşturarak güne harika bir başlangıç sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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