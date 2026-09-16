21 – 27 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Eylül ayının son haftasına girerken sonbahar rüzgarları sahnelerin yüksek enerjisiyle ısınıyor! 21 – 27 Eylül 2026 haftasında müziğin ve sanatın ritmi Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de tam anlamıyla zirveye ulaşıyor. Efsanevi isimler Yıldız Tilbe, Sertab Erener ve Candan Erçetin'den, dünya çapındaki yıldız Sami Yusuf'a; nostaljik 90'lar festivallerinden mum ışığında büyüleyici bale gösterilerine kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 21 – 27 Eylül haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.