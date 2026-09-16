21 – 27 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri
Eylül ayının son haftasına girerken sonbahar rüzgarları sahnelerin yüksek enerjisiyle ısınıyor! 21 – 27 Eylül 2026 haftasında müziğin ve sanatın ritmi Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de tam anlamıyla zirveye ulaşıyor. Efsanevi isimler Yıldız Tilbe, Sertab Erener ve Candan Erçetin'den, dünya çapındaki yıldız Sami Yusuf'a; nostaljik 90'lar festivallerinden mum ışığında büyüleyici bale gösterilerine kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduracak.
İşte 21 – 27 Eylül haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.
Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.
Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?
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