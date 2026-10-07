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Meğer Friends'teki Hamilelik Gerçekmiş: Phoebe'nin ve Karnındaki O Bebeğin 28 Yıl Sonraki Hali Gündem Oldu!

Meğer Friends'teki Hamilelik Gerçekmiş: Phoebe'nin ve Karnındaki O Bebeğin 28 Yıl Sonraki Hali Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 07:56 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 08:00
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Friends'i defalarca izleyenler Phoebe'nin üçüz taşıdığı o sezonu hatırlar. Perde arkasındaki gerçekse sosyal medyada yan yana paylaşılan iki kareyle yeniden gündeme oturdu. Bir yanda kocaman karnıyla mısır gevreği yiyen Phoebe, öbür yanda kepli bir genç adama sarılan Lisa Kudrow... Paylaşımın altına yazılan not da hayranların ortak duygusuydu: 'Zamanın bu kadar hızlı geçtiğini kabul etmiyorum.'

Kaynak: Hello!

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Lisa Kudrow, Friends'in tuhaf ama tatlı Phoebe'si olarak on sezon boyunca ekranlardan inmedi.

Lisa Kudrow, Friends'in tuhaf ama tatlı Phoebe'si olarak on sezon boyunca ekranlardan inmedi.

Lisa Kudrow, 1994'te başlayan Friends'te Phoebe Buffay'e hayat verdiğinde bu karakterin onu ömür boyu takip edeceğini kimse tahmin etmiyordu. Gitarıyla 'Smelly Cat' söyleyen, ruhlara ve reenkarnasyona inanan, kafasına göre yaşayan Phoebe kısa sürede dizinin en sevilen isimlerinden biri oldu. Kudrow bu rolle 1998'de Emmy kazandı.

Friends 2004'te on sezonun ardından final yaptı ama Kudrow ekrandan hiç kopmadı. HBO'nun The Comeback dizisinde eski şöhretine tutunmaya çalışan oyuncu Valerie Cherish'i oynadı, Web Therapy ile de kendi işini kurdu. Özel hayatında ise 1995'ten bu yana Fransız reklamcı Michel Stern ile evli. Çiftin tek bir çocuğu var. Hikâye de tam burada ilginçleşiyor.

Phoebe'nin dizide taşıdığı üçüzlerin arkasında aslında Lisa Kudrow'un 4. sezondaki gerçek hamileliği vardı.

Phoebe'nin dizide taşıdığı üçüzlerin arkasında aslında Lisa Kudrow'un 4. sezondaki gerçek hamileliği vardı.

Friends'in 4. sezonu çekilirken Lisa Kudrow hamileydi. Yapımcılar bunu kameradan saklamak yerine senaryoya taşıdı. Phoebe, üvey kardeşi Frank Jr. ve eşi Alice için taşıyıcı anne olmayı kabul etti, karnı da sezon boyunca gerçekten büyüdü. Üçüzler 5. sezonun başında, dizinin 100. bölümünde dünyaya geldi.

Setteki hava da en az senaryo kadar sıcaktı. Kudrow'un anlattığına göre ekip, çekim öncesi kurduğu çemberde karnındaki bebeği de unutmuyor, 'Seni seviyoruz küçük Julian!' diye sesleniyordu.

Gerçek bebek Julian Murray Stern, 7 Mayıs 1998'de doğdu. Kudrow yalnızca 10 gün sonra Analyze This filminin setindeydi. Bu yıl CBS'e konuşan oyuncu o kararı 'çılgınlık' diye tanımladı ve bir daha asla aynısını yapmayacağını söyledi. Doğumdan dört ay sonra ise Phoebe rolüyle Emmy'yi kucakladı.

Karnındaki o bebek Julian Murray Stern bugün 28 yaşında, annesiyle aynı dizide oynuyor.

Karnındaki o bebek Julian Murray Stern bugün 28 yaşında, annesiyle aynı dizide oynuyor.

Sosyal medyada yeniden yayılan mezuniyet fotoğrafı aslında 2021'den. Julian o yıl Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin (USC) sinema okulundan mezun oldu, annesi de törende onu yalnız bırakmadı. Aradan beş yıl geçse de Friends hayranları bu kareyi her paylaşımda yeniden keşfediyor.

Julian okulun ardından annesinin yolundan gitti; That's Hollywood, Baby adlı seride ve Big City Boy isimli kısa filmde rol aldı. Asıl sürpriz The Comeback'in 3. sezonunda geldi. Julian, annesinin Valerie Cherish'iyle aynı sahneleri paylaşan yapay zeka eğitmeni Evan'ı canlandırdı. 'Çok gergindim, annemle daha önce hiç profesyonel olarak çalışmamıştım' diyen genç oyuncu, annesini karakterinden ayırmanın ise kolay olduğunu söyledi.

Phoebe'nin son haline gelirsek: 63 yaşındaki Lisa Kudrow, 14 Eylül'deki 78. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıya oğluyla el ele çıktı. Bir de tatlı detay var. Kudrow'un anlattığına göre Julian küçükken televizyonda Jennifer Aniston'ı görünce ona 'Anne!' diye seslenirmiş.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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