Meğer Friends'teki Hamilelik Gerçekmiş: Phoebe'nin ve Karnındaki O Bebeğin 28 Yıl Sonraki Hali Gündem Oldu!
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Friends'i defalarca izleyenler Phoebe'nin üçüz taşıdığı o sezonu hatırlar. Perde arkasındaki gerçekse sosyal medyada yan yana paylaşılan iki kareyle yeniden gündeme oturdu. Bir yanda kocaman karnıyla mısır gevreği yiyen Phoebe, öbür yanda kepli bir genç adama sarılan Lisa Kudrow... Paylaşımın altına yazılan not da hayranların ortak duygusuydu: 'Zamanın bu kadar hızlı geçtiğini kabul etmiyorum.'
Kaynak: Hello!
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Lisa Kudrow, Friends'in tuhaf ama tatlı Phoebe'si olarak on sezon boyunca ekranlardan inmedi.
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Phoebe'nin dizide taşıdığı üçüzlerin arkasında aslında Lisa Kudrow'un 4. sezondaki gerçek hamileliği vardı.
Karnındaki o bebek Julian Murray Stern bugün 28 yaşında, annesiyle aynı dizide oynuyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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