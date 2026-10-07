Meğer Friends'teki Hamilelik Gerçekmiş: Phoebe'nin ve Karnındaki O Bebeğin 28 Yıl Sonraki Hali Gündem Oldu!

Lisa Kudrow, 1994'te başlayan Friends'te Phoebe Buffay'e hayat verdiğinde bu karakterin onu ömür boyu takip edeceğini kimse tahmin etmiyordu. Gitarıyla 'Smelly Cat' söyleyen, ruhlara ve reenkarnasyona inanan, kafasına göre yaşayan Phoebe kısa sürede dizinin en sevilen isimlerinden biri oldu. Kudrow bu rolle 1998'de Emmy kazandı.

Friends 2004'te on sezonun ardından final yaptı ama Kudrow ekrandan hiç kopmadı. HBO'nun The Comeback dizisinde eski şöhretine tutunmaya çalışan oyuncu Valerie Cherish'i oynadı, Web Therapy ile de kendi işini kurdu. Özel hayatında ise 1995'ten bu yana Fransız reklamcı Michel Stern ile evli. Çiftin tek bir çocuğu var. Hikâye de tam burada ilginçleşiyor.