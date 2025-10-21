Kimse Tanıyamadı: Efsane Dizi Friends'in Joey'si Matt LeBlanc'in Son Hali Şoka Soktu!

90’ların ortasında başlayıp 2000’lerin başına damga vuran, tekrarlarıyla hâlâ evlerimize Central Perk kahve kokusu taşıyan Friends, ekran tarihinin en büyük fenomenlerinden biri. Dizideki her karakteri ayrı efsane, ayrı bir ikon ama Joey hep başka bir meseleydi, gerçek Friends fanları bilir!

Joey dendi mi akla ilk “How you doin’?” gelir; sonra sonsuz pizzalar, sandviç aşkı, oyunculuk hayalleri, Dr. Drake Ramoray efsanesi ve o masum çapkın halleri! Chandler’la bromance’i, Monica’nın mutfağındaki baskınları, Rachel’a tatlı takılmaları derken Joey, o dönem hem yakışıklılığı hem de inanılmaz sempatikliğiyle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

2021’deki “Friends: The Reunion”da uzun bir aradan sonra karşımıza çıkan Matt LeBlanc, koltuğa yayılarak yaptığı samimi muhabbetle ve kocaman gülüşüyle ekran başındakilere “Joey hâlâ burada” dedirtmişti.