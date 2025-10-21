Kimse Tanıyamadı: Efsane Dizi Friends'in Joey'si Matt LeBlanc'in Son Hali Şoka Soktu!
Friends dizisinin ikonik karakteri Joey Tribbiani'yle milyonları kendine aşık eden ünlü oyuncu Matt LeBlanc'in son hali ağızları açık bıraktı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Matt LeBlanc, nam-ı diğer Joey Tribbiani’yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
Dizide Chandler Bing'i canlandıran can dostu Matthew Perry'nin ani ölümüyle sarsıldığı bilinen Matt LeBlanc, geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki kızıyla yürüyüşte görüntülendi.
İnanılmaz kilo aldığı fark edilen Matt LeBlanc'in son hali, "zalim zaman" dedirtirken, büyük bir de hayal kırıklığı yarattı...
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
