Kimse Tanıyamadı: Efsane Dizi Friends'in Joey'si Matt LeBlanc'in Son Hali Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.10.2025 - 18:20

Friends dizisinin ikonik karakteri Joey Tribbiani'yle milyonları kendine aşık eden ünlü oyuncu Matt LeBlanc'in son hali ağızları açık bıraktı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Matt LeBlanc, nam-ı diğer Joey Tribbiani’yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

90’ların ortasında başlayıp 2000’lerin başına damga vuran, tekrarlarıyla hâlâ evlerimize Central Perk kahve kokusu taşıyan Friends, ekran tarihinin en büyük fenomenlerinden biri. Dizideki her karakteri ayrı efsane, ayrı bir ikon ama Joey hep başka bir meseleydi, gerçek Friends fanları bilir!

Joey dendi mi akla ilk “How you doin’?” gelir; sonra sonsuz pizzalar, sandviç aşkı, oyunculuk hayalleri, Dr. Drake Ramoray efsanesi ve o masum çapkın halleri! Chandler’la bromance’i, Monica’nın mutfağındaki baskınları, Rachel’a tatlı takılmaları derken Joey, o dönem hem yakışıklılığı hem de inanılmaz sempatikliğiyle milyonların gönlünde taht kurmuştu. 

2021’deki “Friends: The Reunion”da uzun bir aradan sonra karşımıza çıkan Matt LeBlanc, koltuğa yayılarak yaptığı samimi muhabbetle ve kocaman gülüşüyle ekran başındakilere “Joey hâlâ burada” dedirtmişti.

Dizide Chandler Bing'i canlandıran can dostu Matthew Perry'nin ani ölümüyle sarsıldığı bilinen Matt LeBlanc, geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki kızıyla yürüyüşte görüntülendi.

Görenin bir daha baktığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral olurken canımız Joey'nin geldiği son hal ağızları resmen açık bıraktı!

İnanılmaz kilo aldığı fark edilen Matt LeBlanc'in son hali, "zalim zaman" dedirtirken, büyük bir de hayal kırıklığı yarattı...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

twitter.com

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
