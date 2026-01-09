Sevgili Başak, bugün Jüpiter'in karşıt enerjisi, hedeflerini genişletme ve büyütme fırsatı sunuyor. Kariyerinle ilgili uzun vadeli planların, hafta sonu olmasına rağmen, zihnini meşgul edebilir. Sorumluluk duygunun yüksekliği, Cumartesi gününü bile iş hayatına yönlendirebilir seni. Bugün alacağın kararlar, sosyal statünü ve iş yaşamını da doğrudan etkileyecektir.

İş hayatında, özellikle üstlerinle arandaki ilişkilerinde, otorite figürleri veya yöneticilerle olan temaslarında belirgin bir artış yaşanabilir. Jüpiter'in karşıtlığı, kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade ettiğinde önünü bir hayli açıyor. Ancak unutma ki detaylara takılıp kalmak ve sohbetin derinleştiği anlarda odağını kaybetmek önüne çıkan fırsatları kaçırmana neden olabilir. Bu yüzden yükselme fırsatına dönüşecek görüşmelere odaklanmalı ve kendini göstermelisin.

Aşk hayatında ise beklentilerinin yükseldiğini hissedebilirsin. İlişkinden ciddiyet beklediğin bir döneme giriyorsun. Zira Jüpiter karşıtlığı, her şeyin düzeni ve istikrarı arzulamanı sağlıyor. Tabii eğer bekarsan, olgun ve hedeflerine sadık biri dikkatini çekebilir. Zaten netlik her zaman huzur getirir, değil mi? Kendine ve duygularına net bir şekilde yön vermek, huzurun ve mutluluğun da kaynağı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…