Sevgili Başak, bugün kariyerindeki başarılarınla adeta göz kamaştırıyorsun. Disiplinli ve titiz çalışma prensiplerin, çevren tarafından takdirle karşılanıyor. İş hayatında uzun süre boyunca üzerinde durduğun, emek verdiğin bir konuda önemli bir gelişme söz konusu oluyor. Bu gelişme, hedeflerine bir adım daha yaklaşmanı sağlayacak. Tabii bu durum, içsel tatmin duygunu da artıracak. Bu tatmin duygusu ise motivasyonunu yükseltecek, enerjini artıracak.

Şimdi, hedeflerine ulaşmak için hangi adımların atılması gerektiğini biliyor ve bu bilinçle hareket ediyorsun. İş yerindeki otorite figürleriyle kurduğun iletişim ise bugünün gidişatını belirleyecek. Planlı ve programlı olsan da nazik ve anlayışlı da ol, hatta eleştirileri bir süreliğine bir kenara bırak. Çünkü hedefine ulaşana kadar desteğe ihtiyacın olabilir, unutma!

Aşk hayatına gelecek olursak, bugün daha temkinli ancak bir o kadar da sıcak bir enerji hakim. Duygularını hemen açığa vurmak yerine, onları zamana yaymayı tercih edebilirsin. Mevcut ilişkinde bile partnerini sınayabilir ve güven duygusunun derinleşmesi için onu yeniden test edebilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, hayatına bambaşka renkler katacak kişilerle flört edebilirsin. Ancak bu yakınlaşmaların adına aşk demek pek de mümkün olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…