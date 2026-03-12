Sevdiğim Sensin Dizisindeki El Kurutma Makinesi Sahnesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir bulunuyor. Yapım kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Hikayesi kadar bazı sahneleri de sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Özellikle son haftalarda bazı anlar viral hale geldi.

Daha önce dizide yer alan yürüyen merdiven sahnesi uzun süre gündemde kalmıştı. Bu sahnede köyden büyük şehre gelen Dicle karakterinin yürüyen merdivenle karşılaşması anlatılıyordu. Birçok izleyici sahne hakkında farklı görüşler dile getirmişti. Ardından dizideki robot süpürge sahnesi de konuşulmuştu. Bu sahne de sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılmıştı. Şimdi ise dizinin başka bir anı gündeme geldi. Dizinin bugün yayınlanan son bölümünde geçen el kurutma makinesi sahnesi dikkat çekti. Sahnedeki karakter el kurutma makinesini ilk kez görmüştü. Makinenin çalışmasıyla birlikte karakterin verdiği tepki izleyicilerin ilgisini çekti.