onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sevdiğim Sensin Dizisindeki El Kurutma Makinesi Sahnesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sevdiğim Sensin Dizisindeki El Kurutma Makinesi Sahnesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.03.2026 - 23:45

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi son dönemde sosyal medyada sıkça konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Dizi yalnızca hikayesiyle değil ekrana gelen bazı sahnelerle de gündem olmayı sürdürüyor. İzleyiciler özellikle farklı sahneler hakkında yorumlarını sosyal medyada paylaşıyor. Dizinin bazı anları kısa sürede viral hale geliyor. Bugün ise dizide yer alan bir sahne yeniden dikkat çekti. İzleyicilerin konuştuğu sahne kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Sevdiğim Sensin dizisi bu kez el kurutma makinesi sahnesiyle gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevdiğim Sensin dizisi yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Sevdiğim Sensin dizisi yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir bulunuyor. Yapım kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Hikayesi kadar bazı sahneleri de sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Özellikle son haftalarda bazı anlar viral hale geldi. 

Daha önce dizide yer alan yürüyen merdiven sahnesi uzun süre gündemde kalmıştı. Bu sahnede köyden büyük şehre gelen Dicle karakterinin yürüyen merdivenle karşılaşması anlatılıyordu. Birçok izleyici sahne hakkında farklı görüşler dile getirmişti. Ardından dizideki robot süpürge sahnesi de konuşulmuştu. Bu sahne de sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılmıştı. Şimdi ise dizinin başka bir anı gündeme geldi. Dizinin bugün yayınlanan son bölümünde geçen el kurutma makinesi sahnesi dikkat çekti. Sahnedeki karakter el kurutma makinesini ilk kez görmüştü. Makinenin çalışmasıyla birlikte karakterin verdiği tepki izleyicilerin ilgisini çekti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın