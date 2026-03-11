Sevgili İkizler, bugün zihinsel kapasiten doruk noktasına ulaşıyor. İşte bu durum, özellikle eğitim hayatında bir adım öne çıkmak için bir fırsat olacak. Sınavlara hazırlanırken ya da bir sunum yaparken, kendini kolayca göstereceksin. Görüşmelerdeki duruşun, bilgi birikimin ve tavrın aşarıyı yakalamanı sağlayacak. Tam da bu noktada birden fazla projeyi eş zamanlı olarak yönetmek isteyebilirsin.

Hızla çalışan zihnini, odak noktanı dağıtarak bolca başarı için kullanabilirsin. Tabii bunun için bir öncelik planı yapmalı ve düzen oluşturmalısın. Aynı anda pek çok şeyi başarabilecek enerjiye sahip olsan da acele etmemeli ve tüm detayları iki kez kontrol etmelisin. Ayrıca, bugün mantığını duygularının önüne geçirmeli, daha kararlı ve kendinden emin olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün adeta bir fırtına öncesi sessizlik hakim. Eğer bir ilişkin varsa, monotonluk nedeniyle partnerine karşı biraz kaprisli davranabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, Ay'ın gölgesi altındayken küçük kıvılcımlar büyük yangınlara dönüşebilir. Zira, kader ağlarını örüyor... Ve şimdi ya aşkınız bu rüzgarı atlatacak ya da bu gemi batacak! Acele kararlar verme, iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…