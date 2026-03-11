onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 12 Mart Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
12 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Mart Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ayak bileklerine ve varis oluşumuna yatkın olan damarlarına ekstra bir miktar özen göstermen gerektiği konusunda seni uyarmalıyız.

Hayatın hızına yetişmeye çalışırken, bazen saatlerce aynı pozisyonda kalıyorsun, değil mi? İster ayakta durarak yoğun bir iş gününü tamamlıyor, ister oturarak bilgisayar başında vakit geçiriyor ol; bu durum dolaşımını yavaşlatabilir. Bu nedenle, kan akışını yukarı doğru pompalayacak egzersizlere ihtiyacın var. Yürüyüşler, hafif yoga hareketleri veya basit bacak kaldırma egzersizleri, bu konuda oldukça yardımcı olabilir.

Ayrıca, sinir sisteminde biriken aşırı elektriği atmanın da zamanı geldi. Bunun için bugün biraz toprağa basmanı, doğayla iç içe olmanı öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Kova burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın