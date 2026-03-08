MART
9 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Mart Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz zorlu geçebilir. Çünkü zihinsel yoğunluğun bedenini biraz yorabilir.  Gün içinde kendini biraz gerilmiş hissedersen, birkaç nefes egzersizi yapmayı dene. Bu, bedenini ve zihnini yeniden dengelemeye yardımcı olabilir. Belki de birkaç dakika ayakta durup derin bir nefes alıp yavaşça vererek kendini rahatlatabilirsin. Bu basit ama etkili teknik, stresini azaltabilir ve enerjini yeniden canlandırabilir.

Öğleden sonra ise eğer hava müsaade ederse, biraz açık havada zaman geçirmeyi düşün. Temiz hava sana şifa verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

