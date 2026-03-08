Sevgili Kova, bu hafta senin için iş dünyasında hızlanmanın tam zamanı. İş yerindeki verimliliğin ve günlük iş akışın bir hayli hız kazanıyor. Yeni bir düzen kurmak, ekibini organize etmek ve yarım kalmış projeleri sonuçlandırmak için enerjinin tavan yapacağına emin olabilirsin. İş ve yaşam dengeni kurmak adına, profesyonel rutinlerini daha işlevsel hale getirme konusunda adeta bir ustalaşıyorsun.

Jüpiter'in ileri harekete geçmesiyle birlikte, iş yerindeki sorumluluklarının maddi ve manevi getirilerini daha net görmeye başlıyorsun. Attığın her adımla kariyerini iyileştirmeyi başaracak, iş hayatının daha bereketli ve sonuç odaklı bir hale geldiğini fark edeceksin. Hizmet verdiğin her alanda profesyonel bir büyüme seni bekliyor, bu yüzden hazır ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Mars kavuşumuna odaklanmalıyız. Bu haftanın enerjisi, kişisel değerler ve harcamalar üzerine odaklanmanı sağlayacak. Partnerinle finansal konular üzerine, belki biraz sert ama son derece dürüst bir konuşma yapabilirsin. Bu yoğun enerji, ilişkindeki pürüzleri temizlemek ve karşılıklı beklentileri netleştirmek adına katalizör bir etki yaratacaktır. Bu hafta, partnerinle bazı zorlu konuları ele alarak gerçekten bir düzen oluşturma, yuva kurma ve hem maddi hem manevi anlamda birlik olma fırsatı bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...