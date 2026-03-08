MART
9 Mart - 15 Mart Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için iş dünyasında hızlanmanın tam zamanı. İş yerindeki verimliliğin ve günlük iş akışın bir hayli hız kazanıyor. Yeni bir düzen kurmak, ekibini organize etmek ve yarım kalmış projeleri sonuçlandırmak için enerjinin tavan yapacağına emin olabilirsin. İş ve yaşam dengeni kurmak adına, profesyonel rutinlerini daha işlevsel hale getirme konusunda adeta bir ustalaşıyorsun.

Jüpiter'in ileri harekete geçmesiyle birlikte, iş yerindeki sorumluluklarının maddi ve manevi getirilerini daha net görmeye başlıyorsun. Attığın her adımla kariyerini iyileştirmeyi başaracak, iş hayatının daha bereketli ve sonuç odaklı bir hale geldiğini fark edeceksin. Hizmet verdiğin her alanda profesyonel bir büyüme seni bekliyor, bu yüzden hazır ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Mars kavuşumuna odaklanmalıyız. Bu haftanın enerjisi, kişisel değerler ve harcamalar üzerine odaklanmanı sağlayacak. Partnerinle finansal konular üzerine, belki biraz sert ama son derece dürüst bir konuşma yapabilirsin. Bu yoğun enerji, ilişkindeki pürüzleri temizlemek ve karşılıklı beklentileri netleştirmek adına katalizör bir etki yaratacaktır. Bu hafta, partnerinle bazı zorlu konuları ele alarak gerçekten bir düzen oluşturma, yuva kurma ve hem maddi hem manevi anlamda birlik olma fırsatı bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

