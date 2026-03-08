Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünde olup bitenlerin seni etkileyeceği bir dönemdesin. Balık burcundaki Merkür ile Mars kavuşumu, seni daha derin bir dinlenme ve arınma sürecine davet ediyor. Bu hafta, gökyüzünün bu özel etkisi altında, kendini yeniden keşfedeceksin.

Biraz daha kaliteli uyku almanın, dijital detoksta bulunmanın ve zihnini yorgunluktan arındırmanın tam zamanı! Bu hafta, akıllı telefonunu bir kenara bırakıp kendini biraz daha doğaya ve sessizliğe bırakman gerekiyor. Zihnindeki yorgunluğu atmak için en pratik çözümün bu olacak.

Kendi kabuğuna çekilip ruhunu dinlendirmen, haftayı bedensel bir hafiflikle tamamlamanı sağlayacak. Kendine biraz daha zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de bir yürüyüşe çık. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…