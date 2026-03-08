MART
9 Mart - 15 Mart Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Mart - 15 Mart haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünde olup bitenlerin seni etkileyeceği bir dönemdesin. Balık burcundaki Merkür ile Mars kavuşumu, seni daha derin bir dinlenme ve arınma sürecine davet ediyor. Bu hafta, gökyüzünün bu özel etkisi altında, kendini yeniden keşfedeceksin.

Biraz daha kaliteli uyku almanın, dijital detoksta bulunmanın ve zihnini yorgunluktan arındırmanın tam zamanı! Bu hafta, akıllı telefonunu bir kenara bırakıp kendini biraz daha doğaya ve sessizliğe bırakman gerekiyor. Zihnindeki yorgunluğu atmak için en pratik çözümün bu olacak.

Kendi kabuğuna çekilip ruhunu dinlendirmen, haftayı bedensel bir hafiflikle tamamlamanı sağlayacak. Kendine biraz daha zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de bir yürüyüşe çık. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

