9 Mart - 15 Mart Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk ise aradığın Merkür ile Mars'ın kavuşumuna odaklanman gerekiyor. Zira bu haftanın enerjisi, seni kişisel değerler üzerine düşünmeye yönlendirecek.

Bununla birlikte, bu hafta partnerinle finansal konular üzerine biraz sert, belki biraz da çetin bir konuşma yapman gerekebilir. Ancak unutma ki bu yoğun enerji aslında ilişkindeki tüm pürüzleri temizlemek ve karşılıklı beklentileri netleştirmek adına bir katalizör görevi görecek.

Bu hafta, belki de bir süredir kaçındığın zorlu konuları partnerinle ele alma fırsatı bulacaksın. Ve bu konuşma, aslında ilişkinde gerçekten bir düzen oluşturma, bir yuva kurma ve hem maddi hem de manevi anlamda birlik olma fırsatını da beraberinde getirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

