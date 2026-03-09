TBMM’de Milletvekillerine İran Savaşı ile İlgili Bakanlar Bilgilendirme Yapacak
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu’da birçok yer İran’ın füzelerinin hedefi olmuştu. Türk hava sahasına yönelen bir füze de Akdeniz’de bulunan NATO askeri gücü tarafından düşürülmüştü. Orta Doğu’da tansiyon en yüksek seviyedeyken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de yaşananlarla ilgili oturum düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10 Mart Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerini bilgilendirecek. Oturumun kapalı yapılması bekleniyor.
TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında bakanlar TBMM Genel Kurulu’nda bilgilendirme yapacak.
