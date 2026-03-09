MART
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TBMM’de Milletvekillerine İran Savaşı ile İlgili Bakanlar Bilgilendirme Yapacak

TBMM’de Milletvekillerine İran Savaşı ile İlgili Bakanlar Bilgilendirme Yapacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 09:06

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu’da birçok yer İran’ın füzelerinin hedefi olmuştu. Türk hava sahasına yönelen bir füze de Akdeniz’de bulunan NATO askeri gücü tarafından düşürülmüştü. Orta Doğu’da tansiyon en yüksek seviyedeyken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de yaşananlarla ilgili oturum düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10 Mart Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerini bilgilendirecek. Oturumun kapalı yapılması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında bakanlar TBMM Genel Kurulu’nda bilgilendirme yapacak.

TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında bakanlar TBMM Genel Kurulu’nda bilgilendirme yapacak.

Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nun 10 Mart Salı günkü birleşiminde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda milletvekillerine bilgi verecek.

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına, birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul Salonu'na dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul Salonu'nun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın