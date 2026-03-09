47 Yaşındaki Çağla Şıkel, Yıllara Meydan Okuyan Fiziğiyle Dikkat Çekti!

Uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Şıkel, hem sunuculuğu hem de sahne projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki oğlu Kuzey ve Uzay’la olan güçlü bağıyla da dikkat çekiyor.

Oğullarıyla sık sık vakit geçiren ve sosyal medya paylaşımlarında da bu anlara yer veren Şıkel, uzun süredir NOW TV’de yayınlanan sabah programıyla ekranlarda yer alıyor. Bir yandan televizyon programını sürdürürken bir yandan da tiyatro sahnesinde “7 Kocalı Hürmüz” müzikaliyle izleyiciyle buluşuyor! 10 parmağında 10 marifet dediklerimizden desek yalan olmaz yani.