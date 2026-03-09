47 Yaşındaki Çağla Şıkel, Yıllara Meydan Okuyan Fiziğiyle Dikkat Çekti!
Çağla Şıkel hem ekran kariyeri hem de özel hayatıyla yıllardır gündemde kalmayı başaran isimlerden biri. Sağlıklı yaşam ve spor rutinine verdiği önemle de sık sık konuşulan Şıkel’in son paylaştığı video fiziğiyle gündeme oturmasına sebep oldu!
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
Türkiye’nin en tanınan model ve sunucularından Çağla Şıkel, kariyerine podyumlarda başladıktan sonra televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edinen isimlerden biri oldu.
Çağla Şıkel’in yıllardır en çok konuşulan yönlerinden biri de kuşkusuz sağlıklı yaşam ve spor konusundaki disiplini.
