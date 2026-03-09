MART
47 Yaşındaki Çağla Şıkel, Yıllara Meydan Okuyan Fiziğiyle Dikkat Çekti!

47 Yaşındaki Çağla Şıkel, Yıllara Meydan Okuyan Fiziğiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 10:08

Çağla Şıkel hem ekran kariyeri hem de özel hayatıyla yıllardır gündemde kalmayı başaran isimlerden biri. Sağlıklı yaşam ve spor rutinine verdiği önemle de sık sık konuşulan Şıkel’in son paylaştığı video fiziğiyle gündeme oturmasına sebep oldu!

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Türkiye’nin en tanınan model ve sunucularından Çağla Şıkel, kariyerine podyumlarda başladıktan sonra televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edinen isimlerden biri oldu.

Türkiye’nin en tanınan model ve sunucularından Çağla Şıkel, kariyerine podyumlarda başladıktan sonra televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edinen isimlerden biri oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Şıkel, hem sunuculuğu hem de sahne projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki oğlu Kuzey ve Uzay’la olan güçlü bağıyla da dikkat çekiyor. 

Oğullarıyla sık sık vakit geçiren ve sosyal medya paylaşımlarında da bu anlara yer veren Şıkel, uzun süredir NOW TV’de yayınlanan sabah programıyla ekranlarda yer alıyor. Bir yandan televizyon programını sürdürürken bir yandan da tiyatro sahnesinde “7 Kocalı Hürmüz” müzikaliyle izleyiciyle buluşuyor! 10 parmağında 10 marifet dediklerimizden desek yalan olmaz yani.

Çağla Şıkel’in yıllardır en çok konuşulan yönlerinden biri de kuşkusuz sağlıklı yaşam ve spor konusundaki disiplini.

Beslenmesine dikkat eden, düzenli spor yapan ve sağlıklı yaşam rutinini sık sık takipçileriyle paylaşan Şıkel, sosyal medyada da bu yönüyle büyük ilgi görüyor. Son olarak paylaştığı bir videoda fit fiziğiyle yine gündem olmayı başaran ünlü isim, sosyal medya kullanıcılarından sayısız yorum aldı. 

Biz onu böyle görmeye artık oldukça alıştık yılları da saymıyoruz tabii ama 47 yaşındaki Çağla Şıkel’in formda hali resmen “41 kere maşallah” dedirtti! Kullanıcılar, ünlü sunucunun enerjisine ve fiziğine övgü yağdırdı.

