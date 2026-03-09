MART
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Sıla Türkoğlu’nu Yeni Dizisi İçin Tebrik Etti

Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Sıla Türkoğlu’nu Yeni Dizisi İçin Tebrik Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.03.2026 - 10:54

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Dile kolay 4 sezondur izleyici karşısına çıkan yapım, kadrosundaki birçok oyuncuya yeni dostluklar kazandırdı. Ceren Karakoç ile Sıla Türkoğlu da dizide başlayan dostluklarını sürdüren isimlerden. 

Şimdiyse Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisinin başlamasıyla birlikte eski rol arkadaşı Ceren Karakoç destek paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biri Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı; diğeriyse Nursema’sı olarak hafızalara kazındı.

Biri Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı; diğeriyse Nursema’sı olarak hafızalara kazındı.

Birlikte üç sezon boyunca çalışan Sıla Türkoğlu ve Ceren Karakoç dizi sürecinde başlayan dostluklarını yolları ayrılsa da sürdürmeyi tercih etti. İkili birlikte yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada sıkça gündeme geliyordu. Şimdiyse Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi için iyi dileklerini dile getirdi.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi Doktor Başka Hayatta geçtiğimiz pazar akşamı ilk bölümüyle yayınlandı.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi Doktor Başka Hayatta geçtiğimiz pazar akşamı ilk bölümüyle yayınlandı.

Biricik dostu için ekran başına geçen Ceren Karakoç, Instagram hesabından paylaşım yaparak desteğini ortaya koydu. Karakoç, Sıla Türkoğlu’nun sahnesini çekerek, “Canım benim yolunuz açık olsun” notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın