Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Sıla Türkoğlu’nu Yeni Dizisi İçin Tebrik Etti

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Dile kolay 4 sezondur izleyici karşısına çıkan yapım, kadrosundaki birçok oyuncuya yeni dostluklar kazandırdı. Ceren Karakoç ile Sıla Türkoğlu da dizide başlayan dostluklarını sürdüren isimlerden.

Şimdiyse Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisinin başlamasıyla birlikte eski rol arkadaşı Ceren Karakoç destek paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim…