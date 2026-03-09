Bugün İndirimde Neler Var? 09 Mart 2026 Günün Fırsatları
Pazartesi sendromunu unutturacak, cüzdanları bayram ettirecek o listeyle karşınızdayız! Bugün teknoloji dünyasından ev yaşamına, güzellik rutinlerinden temizlik stoklarına kadar her kategoride 'yok artık' dedirten indirimler var. İşte günün öne çıkan o efsane fırsatları:
Bu içerik 09.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her evin vazgeçilmezi Selpak el ve yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatı başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 adet kadife elbise askısı, çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.
Evinizin havasını tek tuşla değiştirin: Philips Hue Renkli Akıllı Ampul!
Sporu eve taşıyın: Delta Konfor Zemin Pilates ve Yoga Matı!
Kusursuz bakım, tek bir set: Philips All-in-One Trimmer 7000 Serisi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutfakta şeflere özel: Schafer Famos Granit Döküm Tava Seti!
Temizlik stoklarını güncelleme vakti: Domestos’ta büyük fırsat!
L'Oréal Paris ile büyüleyici bakışlar: 3 Al 2 Öde fırsatı!
Güzellik uykusundan indirimle uyanın: Bobbi Brown’da %25 net indirim!
Kupon yağmuru başladı: Trendyol'da halılarda katlanan indirimler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Favori kokunuz hep yanınızda: Victoria's Secret Seyahat Boylarda %50 İndirim!
Güneşin tadını güvenle çıkarın: Avene Solaire Intense Protect SPF50+!
Oyuncular ve profesyoneller için: Samsung Odyssey G3 Yenilenmiş Monitör!
Stilinizi "onedio20" koduyla konuşturun: Paen Basic Oversize T-shirt!
Sporcu dostu lezzet: Protein Ocean Peanut Chocolate Whey Protein!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın