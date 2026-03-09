onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? 09 Mart 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 09 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 11:55 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 13:26

Pazartesi sendromunu unutturacak, cüzdanları bayram ettirecek o listeyle karşınızdayız! Bugün teknoloji dünyasından ev yaşamına, güzellik rutinlerinden temizlik stoklarına kadar her kategoride 'yok artık' dedirten indirimler var. İşte günün öne çıkan o efsane fırsatları:

Bu içerik 09.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her evin vazgeçilmezi Selpak el ve yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatı başladı.

Her evin vazgeçilmezi Selpak el ve yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatı başladı.

Buradan ulaşabilirsiniz.

100 adet kadife elbise askısı, çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.

100 adet kadife elbise askısı, çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.

2.671 TL yerine 2.019 TL indirimli fiyatıyla siz de buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Evinizin havasını tek tuşla değiştirin: Philips Hue Renkli Akıllı Ampul!

Evinizin havasını tek tuşla değiştirin: Philips Hue Renkli Akıllı Ampul!

Evinizi milyonlarca renkle aydınlatmaya hazır mısınız? 806 lümen gücündeki bu akıllı ampul, sadece bir ışık değil, evinizin modunu belirleyen bir dekorasyon harikası. Bahar Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak bir fiyatla listemizde.

1800 TL yerine 1.063 TL. 

Philips Hue Essential 8W E27 806 Lumen Renkli Akıllı Ampul A60

Sporu eve taşıyın: Delta Konfor Zemin Pilates ve Yoga Matı!

Sporu eve taşıyın: Delta Konfor Zemin Pilates ve Yoga Matı!

10 mm kalınlığıyla diz ve eklemlerinizi koruyan, taşıma askısı sayesinde her yere kolayca götürebileceğiniz bu mat, sağlıklı yaşam için en iyi yatırım. Hem konforlu hem de dayanıklı bir zemin arayanlar bu fırsatı kaçırmasın!

Delta Konfor Zemin 10 MM Taşıma Askılı Pilates Minderi Yoga Matı

Kusursuz bakım, tek bir set: Philips All-in-One Trimmer 7000 Serisi!

Kusursuz bakım, tek bir set: Philips All-in-One Trimmer 7000 Serisi!

Yüz, saç ve vücut için tam 16 farklı başlığa sahip bu set, erkek bakımında sınır tanımıyor. 

5.525 TL yerine 3199 TL. 

All-in-One Trimmer 7000 Series, 16'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutfakta şeflere özel: Schafer Famos Granit Döküm Tava Seti!

Mutfakta şeflere özel: Schafer Famos Granit Döküm Tava Seti!

Yanmaz yapışmaz döküm yapısıyla mutfak işlerini keyfe dönüştüren bu 2 parça set, şıklığı ve dayanıklılığıyla göz dolduruyor. Gri rengin zarafeti ve döküm kalitesiyle lezzetli yemeklerin sırrı bu setten geçiyor.

949 TL.

Schafer Famos Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti

Temizlik stoklarını güncelleme vakti: Domestos’ta büyük fırsat!

Temizlik stoklarını güncelleme vakti: Domestos’ta büyük fırsat!

Hijyen denince akla gelen ilk isim olan Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu, dağ esintisi ferahlığıyla evinizde koruma kalkanı oluşturuyor. Seçili temizlik ürünlerindeki özel indirimlerle stok yapmak şimdi çok daha hesaplı!

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 750 ml

L'Oréal Paris ile büyüleyici bakışlar: 3 Al 2 Öde fırsatı!

L'Oréal Paris ile büyüleyici bakışlar: 3 Al 2 Öde fırsatı!

Makyaj çantanızı yenilemenin tam zamanı! Panorama Hacim Veren Maskara dahil seçili Loreal ürünlerinde geçerli olan 3 Al 2 Öde kampanyasıyla, hayalinizdeki o etkileyici bakışlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Güzellik uykusundan indirimle uyanın: Bobbi Brown’da %25 net indirim!

Güzellik uykusundan indirimle uyanın: Bobbi Brown’da %25 net indirim!

Büyük indirim günleri tüm hızıyla devam ediyor! Bobbi Brown kalitesindeki tüm ürünlerde geçerli sepette %25 indirim ve yanındaki sürpriz kuponlarla, lüks makyaj ürünlerine sahip olmak şimdi çok daha keyifli.

Bobbi Brown Tüm Ürünlerde %25 İndirim Fırsatı

Kupon yağmuru başladı: Trendyol'da halılarda katlanan indirimler!

Kupon yağmuru başladı: Trendyol'da halılarda katlanan indirimler!

İnce ve yazlık yapısı sayesinde kullanımı oldukça pratik olan bu bohem parça, dekorasyonunda yenilik arayanlar için günün en şık fırsatı!

%25 indirime ek %15 indirim fırsatının yanı sıra, ürün altı ve mağaza takip kuponlarıyla fiyatlar dibin dibi.

883,97 TL.

Cool Halı Zaraf Krem Bej Halı Modern Etnik Desenli Dokuma Bohem Oda Halısı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Favori kokunuz hep yanınızda: Victoria's Secret Seyahat Boylarda %50 İndirim!

Favori kokunuz hep yanınızda: Victoria's Secret Seyahat Boylarda %50 İndirim!

Victoria's Secret & PINK seyahat boyu ürünlerdeki %50 indirim ile o efsanevi kokuları çantanızdan hiç ayırmayacaksınız. Tatilde, sporda veya gün içinde tazelenmek için bu harika fırsatı sakın kaçırmayın!

Victoria's Secret & PINK Seyahat Boyu Ürünlerde %50 İndirim

Güneşin tadını güvenle çıkarın: Avene Solaire Intense Protect SPF50+!

Güneşin tadını güvenle çıkarın: Avene Solaire Intense Protect SPF50+!

Hassas ciltler dahil tüm ailenin kullanabileceği bu ultra geniş spektrumlu güneş kremi, 150 ml'lik avantajlı boyuyla çantaların vazgeçilmezi. En yoğun güneş altında bile cildinizi korurken nemlendiren bu özel formül, günün en koruyucu fırsatı.

1,549 TL yerine 774.50 TL. 

Avene Solaire Intense Protect SPF50+ 150 ml

Oyuncular ve profesyoneller için: Samsung Odyssey G3 Yenilenmiş Monitör!

Oyuncular ve profesyoneller için: Samsung Odyssey G3 Yenilenmiş Monitör!

Hız ve performans arayanlara müjde! 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle Samsung Odyssey G3, yenilenmiş ürün garantisi ve %44'e varan indirimle EFS Elektronik'te. Pivot özelliğiyle kullanım konforunu zirveye taşıyan bu monitör, bütçe dostu teknoloji arayanlar için birebir.

5.700,00 TL yerine 4.800,00 TL.

Samsung Odyssey G3 24'' 1 ms Full HD Pivot 144 Hz Yenilenmiş Monitör

Stilinizi "onedio20" koduyla konuşturun: Paen Basic Oversize T-shirt!

Stilinizi "onedio20" koduyla konuşturun: Paen Basic Oversize T-shirt!

Rahatlığın ve şıklığın adresi Paen’de indirim şöleni var! Kumaşıyla dikkat çeken bu basic t-shirt %30 indirimli, üstelik 2. ürüne %50 indirim avantajı devam ediyor. Sadece bize özel 'onedio20' kodunu kullanarak sepetinizi daha da hafifletebilirsiniz.

 594 TL. 

Paen Basic Unisex Oversize T-shirt

Sporcu dostu lezzet: Protein Ocean Peanut Chocolate Whey Protein!

Sporcu dostu lezzet: Protein Ocean Peanut Chocolate Whey Protein!

Lansmana özel fıstıklı çikolata aromalı Whey Protein tam %40 indirimli. Üstelik 'onedio' kodumuzu kullanarak ekstra %10 indirim daha kazanma şansını kaçırmayın.

539 TL.

Protein Ocean Peanut Chocolate Whey Protein %40 İndirimli

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın